В Улан-Удэ осужден разбойник, напавший на двух девочек из-за золотых украшений

Он приговорен к пяти годам лишения свободы и компенсации морального вреда потерпевшим на 400 тыс рублей



В Улан-Удэ за разбойное нападение на несовершеннолетних суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы и обязал его выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на общую сумму 400 тыс рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений мужчина признан виновным в «разбое» (ст. 162 УК РФ).



Суд установил, что осужденный 27 июля нынешнего года около 20 часов местного времени, проходя по железнодорожному мосту через реку Уда в Октябрьском районе Улан-Удэ, увидел незнакомых ему 12-летних девочек. Злоумышленник подошел к ним и, воспользовавшись беспомощностью детей, схватил их за волосы и стал наносить удары по лицу и голове. Затем потребовал от потерпевших передать ему ценные вещи.



Испугавшись, одна из девочек отдала ему золотые серьги стоимостью свыше 6 тыс рублей. После чего преступник попытался скрыться с места преступления, но не смог, так как был задержан и передан сотрудникам транспортной полиции двумя мужчинами, проходившими по мосту и услышавшими детские крики.



Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.







Фото: pixabay.com В Улан-Удэ за разбойное нападение на несовершеннолетних суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы и обязал его выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на общую сумму 400 тыс рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений мужчина признан виновным в «разбое» (ст. 162 УК РФ).Суд установил, что осужденный 27 июля нынешнего года около 20 часов местного времени, проходя по железнодорожному мосту через реку Уда в Октябрьском районе Улан-Удэ, увидел незнакомых ему 12-летних девочек. Злоумышленник подошел к ним и, воспользовавшись беспомощностью детей, схватил их за волосы и стал наносить удары по лицу и голове. Затем потребовал от потерпевших передать ему ценные вещи.Испугавшись, одна из девочек отдала ему золотые серьги стоимостью свыше 6 тыс рублей. После чего преступник попытался скрыться с места преступления, но не смог, так как был задержан и передан сотрудникам транспортной полиции двумя мужчинами, проходившими по мосту и услышавшими детские крики.Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ в линейном отделе транспортной полиции наградили жителей столицы Бурятии Павла Петров и Владимира Гашимова, которые находились железнодорожном мосту в районе станции «Заудинский» Восточно-Сибирской железной дороги, когда услышали детские крики. В это время на мосту ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина под угрозой физической расправы похитил у двух пятиклассниц золотые украшения, нанеся при этом одной из них телесные повреждения. Молодые люди прибежали на место преступления, с которого злоумышленник попытался скрыться, задержали его и впоследствии передали прибывшим сотрудникам транспортной полиции.Фото: pixabay.com

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