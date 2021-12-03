Бизнесмен вернет в бюджет 14 млн руб таможенных пошлин

Он экспортировал из РФ в КНР рапс и его семена, занижая пошлины пересортицей



История российско-китайской (и наоборот) контрабанды в новейшей истории сотрудничества двух стран знавала много «тем» - товаров пользующихся спросом и, значит, популярностью у контрабандистов. Вспомним: золото и нефрит, шубы и меха, лес и лесоматериалы, культурные ценности, контрафактная электроника и одежда и т.д. Но сельхозпродукции в этих списках не было. И вот, как говорится, дожили.



Сотрудники Сибирской оперативной и Сибирской электронной таможен совместно с УФСБ России по Красноярскому краю раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных пошлин при экспорте семян рапса. В федеральный бюджет будут возвращены 14 млн рублей.



Оперативники выявили серию фактов уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе в Китай через пункт пропуска «Наушки» Бурятской таможни семян рапса, произведенных в Красноярском крае и Хакасии. В общей сложности с февраля по март 2021 года было экспортировано 1,2 тысячи тонн продукции, еще 450 тонн семян рапса таможенники успели задержать, сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.



При декларировании омская фирма-экспортер представляла в Сибирскую электронную таможню фиктивные договоры купли-продажи товара на внутреннем рынке, а также указывала в документах недостоверные характеристики продукции. Пригодные для пищевого использования семена рапса выдавались за более дешевые, предназначенные для промышленной переработки, ставка вывозной таможенной пошлины на которые значительно ниже. Доказать это удалось после повторной экспертизы образцов, представленных экспортером в Россельхознадзор и изъятых УФСБ России по Красноярскому краю.



Сотрудники Сибирской оперативной таможни установили личность организатора и выгодоприобретателя совершаемых преступлений. Им оказался проживающий в городе Омске 38-летний иностранный гражданин, много лет занимавшийся бизнесом в Сибири. Формально бизнесмен не имел никакого отношения к совершенным экспортным операциям, поскольку действовал через подставных лиц.



Для защиты внутреннего рынка России с 1 января 2021 года на вывоз высококачественных семян рапса, пригодных для пищевого использования, была введена 30-процентнаная таможенная пошлина. Вывозная пошлина для предназначенных к промышленной переработке семян рапса составляет 6,5%.



Семена рапса содержат рекордное количество масла, отходы переработки и зеленая масса растений также пригодны к использованию. За счет высокой рентабельности культуру широко применяют в пищевых, сельскохозяйственных и промышленных целях во всем мире. Масло семян гибридных сортов рапса по свойствам напоминает оливковое масло высокого качества. Из более дешевого рапса делается добротное техническое масло для смазочных материалов, а также чистое и экологичное топливо – биодизель.



Фото: Сибирская оперативная таможня



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