В Бурятии брат убил брата, мешавшего ему спать

Убийство произошло после совместного употребления спиртных напитков



В Бурятии 1 декабря ночью в одном из домов улуса Нуган Тункинского района обнаружено тело 42-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний брат покойного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Задержанный в ходе проведенного допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По данным следствия, братья проживал вдвоем в доме в улусе Нуга. Вечером 1 декабря они стали распивать спиртные напитки, после чего, опьянев, легли спать. Однако через несколько часов один из них проснулся, встал с кровати и начал шуметь. Проснувшись от шума, обвиняемый в раздражении взял на кухне нож и нанес им несколько ударов брату в грудь, требуя тишины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Через некоторое время, успокоившись, убийца сам вызвал скорую медицинскую помощь и полицию, после чего дождался в доме приезда следственно-оперативной группы.



Фото: buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.