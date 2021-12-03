Жителей Бурятии предупреждают об опасности нового штамма коронавируса

Мутации "омикрона" повышают заразность вируса



Роспотребнадзор по Бурятии призвал прибывших из-за рубежа граждан соблюдать меры профилактики. В настоящее время в некоторых зарубежных странах выявлен новый геновариант вируса SARS-CoV-2, который по классификации ВОЗ получил название «омикрон». Новый вариант коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. Мутации этого штамма повышают заразность вируса, и в этой ситуации возрастают риски его завоза и распространения на территории РФ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Бурятии.



- Сейчас имеются серьезные опасения, связанные с риском завоза нового штамма вируса «омикрон». И нам очень важно в этой ситуации обеспечить инфекционную безопасность наших граждан, поэтому мы проводим мониторинг текущей ситуации. Высокие риски представляют лица, прибывающие из стран Южной Африки и из тех стран, где уже зарегистрированы первые случаи завоза инфекции, вызванной данным штаммом. Поэтому нами организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 экипажей, которые пребывают из Гонконга и КНР в республику. Такие же мероприятия будут организованы на пассажирских возобновляющих рейсах. Наряду с этим важно продолжать соблюдение всех мер профилактики. Но самое главное – в этой ситуации я призываю всех вакцинироваться и обезопасить себя, - обратился к жителям республики Главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев.







Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор по Бурятии призвал прибывших из-за рубежа граждан соблюдать меры профилактики. В настоящее время в некоторых зарубежных странах выявлен новый геновариант вируса SARS-CoV-2, который по классификации ВОЗ получил название «омикрон». Новый вариант коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. Мутации этого штамма повышают заразность вируса, и в этой ситуации возрастают риски его завоза и распространения на территории РФ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Бурятии.- Сейчас имеются серьезные опасения, связанные с риском завоза нового штамма вируса «омикрон». И нам очень важно в этой ситуации обеспечить инфекционную безопасность наших граждан, поэтому мы проводим мониторинг текущей ситуации. Высокие риски представляют лица, прибывающие из стран Южной Африки и из тех стран, где уже зарегистрированы первые случаи завоза инфекции, вызванной данным штаммом. Поэтому нами организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 экипажей, которые пребывают из Гонконга и КНР в республику. Такие же мероприятия будут организованы на пассажирских возобновляющих рейсах. Наряду с этим важно продолжать соблюдение всех мер профилактики. Но самое главное – в этой ситуации я призываю всех вакцинироваться и обезопасить себя, - обратился к жителям республики Главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев. Напомним , на сегодняшний день в республике вакцинацию и ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли 503 884 человека. Прививочная кампания продолжается. На утро 3 декабря в Бурятии зарегистрировано 234 новых случая коронавируса.Фото: pixabay.com

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