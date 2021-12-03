В Бурятии продолжают ликвидировать последствия паводка

Некоторые владельцы домов по-прежнему сталкиваются с необходимостью их просушки



В Республике Бурятия продолжают оказывать помощь жителям, пострадавшим от паводка, несмотря на то что гидрологическая обстановка стабилизировалась в конце сентября. Однако некоторые владельцы загородных участков по-прежнему сталкиваются с необходимостью просушки жилых домов, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



"По состоянию на 3 декабря просушиваются 35 жилых домов, из них 33 дома в Кяхтинском районе, 2 дома в Иволгинском районе. Всего просушено 97 жилых помещений", - добавили в ведомстве.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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