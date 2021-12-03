В Улан-Удэ назначен новый директор городского лесничества

В должность вступила Виктория Утесова



В должность руководителя МБУ «Городское лесничество» вступила Виктория Утесова, сообщает комитет городского хозяйства. Официально к своим обязанностям она приступила с 1 декабря.



"За то время, пока Виктория Утесова исполняла обязанности директора городского лесничества, благодаря проведённым мероприятиям площадь лесных пожаров понизилась с 1,33 гектаров до 6 соток. Также на 250 м3 снизился объём незаконных рубок, таким образом пресечено уничтожение лесного фонда и нанесение ущерба городским лесам в 1 400 тысяч рублей", - добавили в городской администрации.



В планах у предприятия закладка питомника и устройство теплиц, в которых будет проводиться черенкование декоративных растений для дальнейшего выращивания в питомнике, а также выращивание сеянцев для восстановления лесов.



Справка



Виктории Утесова родилась 27 ноября 1985 г. в Улан-Удэ. Окончила улан-удэнскую школу № 42 с отличием, затем поступила в Иркутский Государственный Университет по специальности «Экология». В то же время заочно училась по специальности «Государственное и муниципальное управление».



Прошла профессиональную переподготовку по квалификации специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий и дизайнер ландшафтного проектирования.



Ранее работала в сфере ЖКХ более 10 лет.



В 2018 г устроилась в городское лесничество начальником участка по озеленению. Член Научно-технического совета по комплексному озеленению города.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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