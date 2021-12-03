В Улан-Удэ построили самую большую линию уличного освещения

По дороге от трассы до пропускного пункта в мкрн Сосновый бор установили 56 опор уличного освещения



Главная дорога от трассы до пропускного пункта в мкрн Сосновый бор впервые за много лет стала полностью освещена по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020-2025 гг». Здесь электрики установили 56 опор уличного освещения, 56 светодиодных светильников и протянули свыше километра самонесущего изолированного провода, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



По этой программе в городе ежегодно вводят в эксплуатацию свыше 50 километров новых электросетей и до 1500 тысяч новых светоточек. В этом году уличное освещение появилось на 90 объектах по итогам муниципальной программы.



Напомним, в 2011 г. ранее закрытый военный городок стал частью города Улан-Удэ. С этого момента администрация занимается жилищно-коммунальными вопросами отдаленного микрорайона.



По нацпроекту «Демография» в 2020 году был построен и открыт новый сад на 280 мест. В 2021 г. начат капитальный ремонт в школе №5 в мкрн Сосновый бор на сумму более 53 млн рублей за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.



От комитета городского хозяйства обслуживанием жилых домов здесь занимается муниципальная управляющая компания. Также летом Комбинат по благоустройству здесь выполнил ямочный ремонт главной дороги.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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