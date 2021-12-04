Минобразования не откликнулось на просьбы депутатов об учительских зарплатах

Особый коэффициент уравнивания нивелирует двойные нагрузки педагогов в плане вознаграждения



Учителя Бурятии в очередной раз не понимают логики и считают несправедливыми какие-то правила очередной зарплатной реформы. Так, в республике действует особый коэффициент уравнивания, из-за которого двойные нагрузки педагогов нивелируются в плане вознаграждения. То есть если раньше количество взятых ставок (часов) соответствовало будущей зарплате, то сейчас все иначе. Депутаты единогласно внесли предложение - впредь сомнительный выравнивающий коэффициент исключить при формировании фондов оплаты труда учителей в 2021 году. Однако в минобразе, судя по всему, такое предложение проигнорировали.



Актуальный вопрос



Около месяца назад в городе Улан-Удэ прошло очередное заседание Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале. Некоторые участники присутствовали очно, а многие из-за коронавируса подключились по видеоконференцсвязи. Были муниципальные депутаты, депутаты Народного Хурала, представители правительства.



Важное заседание состоялось в большом зале Хурала, где обычно проводятся сессии бурятского парламента. Один из обсужденных вопросов был о зарплатах школьных учителей.



К 1 сентября текущего года власти кое-как сумели закончить зарплатную реформу. Однако то, в каком виде она завершилась, вызывало нарекания. Учителя выступают за то, чтобы нормативную базу, регулирующую зарплатную сферу, скорректировали.



- Если бы в школах у учителей была нормальная нагрузка, то новая система не вызывала бы у них больших нареканий. Конечно, к этому (нормальной нагрузке. – Прим. ред.) надо стремиться, благое дело. Видимо, поэтому такое постановление и приняли. Но положение то не везде соответствует такому идеалу. Эта хорошая задумка не срабатывает, когда в школе не хватает учителей, - сетовали школьные учителя, обратившись в «Номер один» вскоре после начала учебного года 2021 - 2022.



- У меня часов становится больше, а зарплата меньше на несколько тысяч. С января 2021 года как было: часов много - зарплата хорошая стала. Это логично. Однако теперь будут применять коэффициент выравнивания, - пожаловалась нашему изданию учительница, работающая в сельском районе.



В ходе заседания Совета констатировано, что сейчас за счет республиканского бюджета фонды оплаты труда учителей формируются с учетом коэффициента совмещения (коэффициента выравнивания).



- Суть в том, что у кого больше чем одна ставка, идет уменьшение за вторую ставку. То есть за 18 часов за эту ставку - одна сумма, а на следующие часы идет уменьшающий коэффициент, видимо. А так как все работают на более одной ставки, то не всем такое странное и несправедливое «выравнивание» по душе, - возмущаются учителя, объясняя нам суть новшества.



На заседании было предложено, чтобы при формировании республиканского бюджета-2022 в части формирования фондов оплаты труда учителей данный коэффициент исключить. Подчеркнем, что никто из членов Совета не возражал против проведения такой корректировки нормативной базы. Потому что и в муниципалитетах, и в Народном Хурале знают об актуальности этого вопроса.



Моя твоя не понимай...



Наше издание обратилось в минобразования (к врио министра Валерию Позднякову) с рядом вопросов по теме учительских зарплат. В том числе мы спросили о рекомендации Совета насчет исключения коэффициента выравнивания - будет ли министерство предпринимать шаги, направленные на реализацию этого предложения, или не будет?



В ответ чиновники от образования нам зачем-то сообщили, что, мол, да, в республике коэффициент выравнивания применяется. Общаясь с бурятским чиновничеством, порой сомневаешься, что они нормально понимают заданный им вопрос.



«В соответствии с методикой распределения субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях при определении фонда оплаты учителей с 01.01.2021 года применяется коэффициент выравнивания», ответили из ведомства. И далее продолжение в том же духе.



Но «Номер один» не спрашивал, применяется ли коэффициент, так как его применение общеизвестно. Задавался абсолютно другой вопрос. Как вам такой метод работы ведомства?



Хотя чиновникам не приходится постоянно выяснять логику очередной зарплатной псевдореформы.



Ничего не планируют



Издание было вынуждено еще раз обратиться к врио министра образования (министр, как известно, уволился). Мы вторично попросили прояснить, будет ли министерство предпринимать шаги, направленные на реализацию предложения Совета, или не будет?



К счастью, на этот раз ответ оказался более-менее вразумительным и свелся к тому, что при формировании бюджета Бурятии на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. изменение методики распределения злополучных субсидий местным бюджетам не планируется.



Повторим, Совет рекомендовал при формировании республиканского бюджета-2022 в части формирования фондов оплаты труда учителей скандальный коэффициент из нормативной базы исключить.



Прямого ответа, будет ли министерство делать шаги по реализации данной рекомендации, дано не было.



Что предпримут депутаты?



От муниципальных депутатов Бурятии, от их Совета при Народном Хурале, на заседании которого председательствовал сам спикер Владимир Павлов, «отмахнулись» как от назойливой мухи.



Образовательное ведомство не соизволило даже обороняться. Представители республиканского министерства образования даже не написали каких-то разъяснений, мол, что депутаты не правы со своей рекомендацией, что проблема коэффициента является надуманной и причин его ликвидировать нет и т. д. От мнения Совета даже не просто «отмахнулись», а отнеслись так, словно его и не было. Между тем муниципальные депутаты - это власть, которая лучше всего знакома с проблемами на местах. Муниципалам следует добиваться, чтобы с их мнением считались.



Будут ли депутаты с мест (а также из Хурала) продолжать настаивать на упразднении горе-коэффициента? Возможно, напишут письмо главе Бурятии от глав райсоветов? Позовут на помощь профсоюзы? Сделают что-то еще? Мы не знаем. Это зависит от депутатов.



Именно сейчас в парламенте республики идет работа над проектом бюджета на 2022 год, и самое время учесть важную рекомендацию Совета.



Петр Санжиев, «Номер один».

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