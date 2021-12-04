В Бурятии экс-руководитель школы, замалчивавшая насилие над детьми, пыталась восстановиться на работе

Женщина также пыталась взыскать компенсацию в полмиллиона рублей



«Номер один» уже не раз описывал историю, случившуюся в стенах улан-удэнской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната №2 (СКОШИ №2). Несколько лет назад ее ученики – больные дети - подверглись насилию со стороны сверстника. И все это из-за равнодушия тогдашней руководительницы, исполняющей обязанности директора. Ее в итоге осудили и уволили из школы. Но женщина решила бороться до конца и через суды пыталась не только восстановиться на работе, но и взыскать компенсацию в полмиллиона рублей. Точку в этой истории лишь недавно поставил Верховный суд Бурятии.



Закрыла глаза



Как уже писал «Номер один», проблемы в улан-удэнской СКОШИ №2 начались еще в 2017 году, когда в спецшколу из Закаменского района перевели 12-летнего мальчика, который, по некоторым данным, в детстве сам подвергался жестокому обращению, рано оставшись без родителей. Над подростком взяла опекунство его старшая сестра, однако у нее были собственные малолетние дети и женщина не смогла справиться с его воспитанием. Отправив его в спецшколу №2.



Почти сразу же, как рассказывала «Номер один» одна из педагогов, Болот начал проявлять агрессию против своих более слабых и больных сверстников. И, не встречая должной реакции со стороны руководства школы, постепенно превратился в малолетнего хулигана. Бил детей, угрожал, требовал, чтобы ему приносили деньги и сигареты. А затем перешел к насилиям в отношении более слабых подростков.



Осложнило ситуацию то, что школа в этот период фактически оказалась без руководства. В ноябре 2017-го скоропостижно ушел из жизни директор, а новый постоянный руководитель назначен лишь в апреле 2018 года. В этот период обязанности руководителя исполняла замдиректора школы. И именно тогда полицией и Следкомом по Бурятии установлено как минимум два факта насилия со стороны мальчика в отношении учеников школы.



Воспитатели регулярно направляли докладные записки исполняющей обязанности руководителя, однако должных мер не предпринималось (предлагалось, например, поставить его на учет в подразделение по делам несовершеннолетних или перевести на домашнее обучение).



Лишь когда назначили нового директора и мать одного из пострадавших подростков сообщила ему, что забирает ребенка из школы и едет писать заявление в МВД, дело дошло до полиции.



Далее после нескольких публикаций в «Номер один» к расследованию подключился и Следком. Хулигана к этому моменту выселили из общежития, а летом решением Иволгинского райсуда направили в специнтернат. Безопасное пространство в СКОШИ-2 было восстановлено. Однако дать ход делу в отношении малолетнего насильника не удалось - тот еще не вступил в возраст привлечения к уголовной ответственности.



Ответственность легла на исполнявшую обязанности руководителя организации, допустившего данную ситуацию. В 2019 году ее отстранили от должности замдиректора школы в связи с возбуждением против нее уголовного дела по «злоупотреблению должностными полномочиями». В том же году дело передали в суд. Однако в связи с пандемией суд вынес приговор лишь в конце февраля 2021 года, приговорив ее к году условно и запретив занимать руководящие должности в течение одного года.



Обратно к детям



Экс-руководителя в итоге уволили как с поста замдиректора, так и с должности преподавателя технологии. С чем она категорически не согласилась. И даже обратилась в суд, требуя не только восстановить ее на работе, но и выплатить ей, во-первых, зарплату за время вынужденного прогула – более 80 тыс. рублей и компенсацию морального вреда – 500 тыс. рублей.



Суд первой инстанции отказал ей в иске, и тогда она обжаловала это решение в Верховном суде Бурятии. Где рассказала, почему недовольна своим увольнением и считает его незаконным.



Во-первых, заявила, что запрет занимать руководящие должности, по ее мнению, незаконный. И она продолжает обжаловать этот приговор, но уже в кассационной инстанции.



«…Была осуждена за совершение преступления небольшой тяжести с назначением дополнительного наказания, не предусмотренного законом. Ни в трудовом, ни в ином законодательстве нет понятия «руководящие» должности, которые суд запретил мне занимать в виде дополнительного наказания», - описывает суд ее позицию.



По ее мнению, такой запрет может касаться только должностей государственной или муниципальной службы. А запрета на педагогическую деятельность в приговоре вообще нет.



Конечно, представители СКОШИ №2 в суде возражали против требований бывшего руководителя. А что касается должности учителя технологии, то женщине посоветовали обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы получить согласие на работу с детьми.



Фемида непреклонна



Верховный суд, рассмотрев заявление, пришел к выводу, что оснований для ее восстановления на работе нет. И что юридические формальности, на которые женщина указывает, не умаляют того факта, что из-за нее пострадали дети.



«Вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ установлено, что ее бездействие привело к нарушению прав малолетнего потерпевшего - воспитанника интерната. При этом из приговора следует, что умышленное преступное бездействие, а именно непринятие мер по предотвращению повторного совершения насилия одним из воспитанников, повлекло совершение последним общественно-опасного противоправного деяния в отношении еще одного воспитанника интерната», - говорится в решении.



Суд пришел к выводу, что обязанностью женщины была защита детей, а сокрытие фактов насилия – серьезный проступок.



«При таких обстоятельствах судимость за преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, исходя из его состава, объекта посягательства и квалифицирующих признаков, формально не дает ей права на занятие деятельностью в сфере образования несовершеннолетних».



Таким образом, Фемида в очередной раз оказалась не на стороне женщины, в определенной степени ответственной за насилие над детьми, случившееся несколько лет назад в СКОШИ №2. Но интересно другое – на что надеялась? В своих доводах она не отрицает того факта, что из-за нее пострадали дети. В такой ситуации бороться за свои права и тем более добиваться должности в столь непростом образовательном учреждении – весьма странная позиция.



В любом случае от детей эту женщину оградили. И хочется верить, что в дальнейшем так оно и останется.



Станислав Сергеев, «Номер один».



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