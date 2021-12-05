Корпоративные новогодние вечеринки многие организации проведут в коттеджах

И руководители, и работники вдруг поняли, что гулянки в ресторанах им не особо нужны



Открытие в республике с 1 декабря ночных клубов и ресторанов для проведения шоу и новогодних корпоративов не приведет к большой прибыли для отрасли. Как выяснил «Номер один», большинство предприятий региона, ранее провожавших старый год в ресторанах, в этом году откажутся от совместных посиделок в таком формате. Компании в связи с экономическими трудностями и нежеланием «светиться» в основном проведут корпоративы у себя в офисах. Или вообще откажутся от них.



Ограничения сняты



В Бурятии с 1 декабря вновь открыли торговые центры, предприятия общественного питания, салоны красоты и сауны, а также ночные клубы и банкетные залы. Что стало несомненным успехом влиятельного лобби депутатов и бизнесменов - владельцев ресторанов и ночных клубов. Как сообщалось, доступ на предприятия, оказывающие развлекательные услуги, будет проводиться по QR-кодам либо при наличии действующего отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Столы в залах предписано разместить на расстоянии 1,5 метра, за каждый могут рассаживать не более четырех клиентов. Контролировать рассадку и прохождение по QR-кодам будут в ходе выездных проверок участники «мобильных групп», они будут просматривать видеозаписи с торжеств. И, в случае чего, обещано наказывать бизнес и гостей.



Тем не менее представители ресторанной индустрии Бурятии неофициально выразили свое удовлетворение тем, что им удалось полюбовно решить вопрос с чиновниками. Причем самое главное - они смогли пролоббировать снятие всех временных ограничений работы развлекательных учреждений. Чему ранее жестко сопротивлялись контролирующие органы. Как говорится, гуляй не хочу! Ведь известно, что самые большие деньги на выпивку клиенты тратят на застолье ночью и под утро, когда гости в хмельном угаре уже плохо соображают.



Бизнес готовится к тому, чтобы хорошо заработать в декабре. Однако их может ждать сюрприз. Как поет шоумен Семен Слепаков: «это был тяжелый год, был он тяжелей, чем тот». Но в Бурятии проводить тяжелый, 2021-й и встретить новый (который вряд ли будет легче нынешнего) никто не торопится. Рестораторы республики и представители развлекательной индустрии уже начали жаловаться, что, несмотря на стартовавший прием заявок на проведение новогодних корпоративов, спрос невысок.



- В 2020 году новогодние корпоративы в республике официально не проводились в связи с пандемией, и мы рассчитываем, что в декабре этого года скажется фактор отложенного спроса, но пока активность невелика, - сообщил организатор развлекательных шоу Станислав Брыков. - Будем надеяться, что в начале декабря спрос повысится.



Не до гулянок



Однако подобный сценарий выглядит слишком оптимистичным. Отвыкнув за год от проведения совместных гуляний с сотрудниками в ресторанах, и руководители, и работники вдруг поняли, что им это особо и не надо. По данным опроса менеджеров по персоналу компаний и предприятий из всех округов страны сервисом SuperJob, лишь 37% компаний планируют отметить Новый год в формате личного общения сотрудников. Причем из них далеко не все пойдут по ресторанам.



- Мы традиционно проводили корпоративные мероприятия в ресторанах в декабре, выделяя на это определенные суммы, но в этом году провели опрос сотрудников: «а как они хотят отметить Новый год?» - рассказывает генеральный директор ООО «ЕРЦ» Гемаля Гендунова. - Выяснилось, что коллектив не хочет праздновать в прежнем формате. И принято решение: те средства, которые мы ранее расходовали на мероприятие, просто выплатить людям.



Как отметила руководитель, «по большому счету сейчас явно не то время, чтобы проводить массовые мероприятия в ресторанах».



Большинство опрошенных директоров согласны с подобной позицией. Ведь коллективы больше интересует размер премий по концу года. Дичайшая инфляция в Бурятии просто обнуляет финансовое состояние большинства трудящихся, тут уж не до гулянок.



- Проведем скромный корпоратив в своем офисе, закажем доставку еды и тортов и вручим премии в конвертах, - говорит Александр Большаков, руководитель небольшой строительной компании.



Кроме того, как подметил директор, у половины коллектива нет QR-кодов и им и так вход в рестораны запрещен.



Приватность ценится



Действительно, вакцинация в Бурятии, несмотря на все сверхусилия административного аппарата, составляет на 26 ноября 435,7 тыс. человек с одним уколом и 381 тыс. - с двойным. Иначе говоря, до сих пор, несмотря на беспрецедентные ограничения, полностью привито менее половины всего населения региона, которое составляет почти 1 млн человек.



В этой связи часть компаний не собираются идти туда, где у них будут спрашивать паспорта и QR-коды, да еще снимать на видео, как они расслабляются. Тотальный контроль всем порядком осточертел, говорят предприниматели.



- Мы с прошлого года, когда запретили корпоративы, стали снимать частный коттедж за 10 тысяч в сутки и получили кухню, где готовятся праздничные закуски, мангал для шашлыков, баню, фейерверки, пригласили ведущего розыгрышей, в общем, гуляли до конца следующего дня, - делится своими приятными воспоминаниями Андрей, владелец частной консалтинговой компании. - В этом году мы уже забронировали коттедж и внесли предоплату, причем решили не усложнять с кухней и все продукты закажем.



В этой связи очень хорошие обороты могут получить сервисы по доставке еды.



Между тем в связи с ростом спроса на коттеджи, особенно загородные, их стоимость заметно подросла - до 20 тыс. рублей в сутки в последнюю предновогоднюю неделю. И все больше обычных владельцев коттеджей намерены заработать на приватных новогодних вечеринках за высокими заборами.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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