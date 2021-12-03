03.12.2021
Игорь Шутенков поручил главам администраций районов сразу реагировать на жалобы горожан по отоплению

Игорь Шутенков поручил главам администраций районов сразу реагировать на жалобы горожан по отоплению

Жалобы, которые не могут снять управляющие организации, ставятся на контроль

Ранее мэру Улан-Удэ поступило обращение от жительницы многоквартирного дома по ул. Туполева. Она давно жаловалась в управляющую компанию на холодные батареи в одной из комнат. 

Выяснилось, что приборы отопления в 1988 году были подключены к обратному трубопроводу. Ошибку исправили - управляющая компания выполнила врезку на подающий трубопровод. Позже провели замер температуры, которая пришла в полное соответствие нормам.  

Напоминаем, по вопросам качества оказания коммунальных услуг улан-удэнцы могут обращаться в круглосуточную Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 21-36-65, 21-29-72.

По поручению Игоря Шутенкова, все жалобы, поступающие в ЕДДС, ежедневно утром рассматриваются комиссией Комитета городского хозяйства и районными администрациями, проводятся выездные проверки, направляются специалисты муниципальной жилищной инспекции. Жалобы, которые не могут снять управляющие организации, ставятся на контроль.

Ответственность за качество теплоснабжения в первую очередь несет управляющая организация. Аварийно-диспетчерская служба отвечает на телефонный звонок жителя в течение не более 5 минут, а в случае, если нет ответа в указанный срок, должна сама перезвонить в течение 10 минут. 

При аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, внутридомовых систем отопления и электроснабжения управляющая компания должна локализовать их не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки.

отопление


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^