Игорь Шутенков поручил главам администраций районов сразу реагировать на жалобы горожан по отоплению

Жалобы, которые не могут снять управляющие организации, ставятся на контроль



Ранее мэру Улан-Удэ поступило обращение от жительницы многоквартирного дома по ул. Туполева. Она давно жаловалась в управляющую компанию на холодные батареи в одной из комнат.



Выяснилось, что приборы отопления в 1988 году были подключены к обратному трубопроводу. Ошибку исправили - управляющая компания выполнила врезку на подающий трубопровод. Позже провели замер температуры, которая пришла в полное соответствие нормам.



Напоминаем, по вопросам качества оказания коммунальных услуг улан-удэнцы могут обращаться в круглосуточную Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 21-36-65, 21-29-72.



По поручению Игоря Шутенкова, все жалобы, поступающие в ЕДДС, ежедневно утром рассматриваются комиссией Комитета городского хозяйства и районными администрациями, проводятся выездные проверки, направляются специалисты муниципальной жилищной инспекции. Жалобы, которые не могут снять управляющие организации, ставятся на контроль.



Ответственность за качество теплоснабжения в первую очередь несет управляющая организация. Аварийно-диспетчерская служба отвечает на телефонный звонок жителя в течение не более 5 минут, а в случае, если нет ответа в указанный срок, должна сама перезвонить в течение 10 минут.



При аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, внутридомовых систем отопления и электроснабжения управляющая компания должна локализовать их не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки.





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