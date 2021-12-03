Школьники Бурятии могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и поступить в вузы ДФО

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев дал старт V Всероссийской метапредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему»











«Для кого-то Дальний Восток – вулканы и гейзеры Камчатки, тайга Хабаровска, океан Приморья, стужа Чукотки и Якутии. Но для многих людей слова «Дальний Восток» сегодня, прежде всего, сочетаются со словом «развитие». Именно развитие Дальнего Востока президент России Владимир Путин объявил национальным приоритетом. По его поручениям на Дальнем Востоке строятся новые школы и больницы, детские сады и дороги, создаются новые предприятия: огромные газоперерабатывающие комплексы, новая судоверфь, космодром, инновационный научно-технологический центр на острове Русский и многое другое. С помощью государственной поддержки реализуется более 2,6 тыс инвестиционных проектов, уже создано 82 тыс новых рабочих мест, а объем частных инвестиций на Дальнем Востоке измеряется триллионами», – отметил Юрий Трутнев.



Вице-премьер пожелал участникам Олимпиады подумать о Дальнем Востоке как «о возможном пути и возможности найти свое место в жизни, добиться того, чтобы сбылись мечты».

Принять участие в Олимпиаде могут школьники старших классов и студенты 1–2 курсов профессиональных образовательных организаций со всей страны, победители – учащиеся выпускных классов – смогут получить до 10 дополнительных баллов в учете индивидуальных достижений при поступлении в вузы-партнеры Олимпиады. Олимпиада «Ближе к Дальнему» проходит в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021».



В рамках торжественной церемонии Юрий Трутнев и Борис Коробец ответили на вопросы школьников, которые касались конкурентоспособности вузов Дальнего Востока, востребованных специальностей в макрорегионе, перспектив трудоустройства, программы «Дальневосточный гектар», возможностей путешествий по Дальнему Востоку и других тем.



Олимпиада проводится в три тура. Первый тур проходит в онлайн-формате на платформе Учи.ру, участие в нем могут принять учащиеся с 6-го по 11-й класс. Второй этап, отборочный, также пройдет в режиме онлайн, в нем примут участие школьники с 8-го по 11-й класс. Победители отборочного этапа из старших классов (10-11 классы) будут приглашены на третий, очный этап Олимпиады, который пройдет во Владивостоке на базе ДВФУ. Победители – учащиеся выпускных классов – смогут получить до 10 дополнительных баллов в учете индивидуальных достижений при поступлении в вузы-партнёры Олимпиады.



Форма регистрации участников и более подробная информация о мероприятии размещены на сайте Олимпиады



Фото: egov-buryatia.ru

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал старт V Всероссийской метапредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему». Ее организаторами выступают совместно АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», Дальневосточный федеральный университет и образовательная платформа Учи.ру. Олимпиада проходит в пятый раз, количество участников в предыдущие годы превысило 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Для кого-то Дальний Восток – вулканы и гейзеры Камчатки, тайга Хабаровска, океан Приморья, стужа Чукотки и Якутии. Но для многих людей слова «Дальний Восток» сегодня, прежде всего, сочетаются со словом «развитие». Именно развитие Дальнего Востока президент России Владимир Путин объявил национальным приоритетом. По его поручениям на Дальнем Востоке строятся новые школы и больницы, детские сады и дороги, создаются новые предприятия: огромные газоперерабатывающие комплексы, новая судоверфь, космодром, инновационный научно-технологический центр на острове Русский и многое другое. С помощью государственной поддержки реализуется более 2,6 тыс инвестиционных проектов, уже создано 82 тыс новых рабочих мест, а объем частных инвестиций на Дальнем Востоке измеряется триллионами», – отметил Юрий Трутнев.Вице-премьер пожелал участникам Олимпиады подумать о Дальнем Востоке как «о возможном пути и возможности найти свое место в жизни, добиться того, чтобы сбылись мечты».Принять участие в Олимпиаде могут школьники старших классов и студенты 1–2 курсов профессиональных образовательных организаций со всей страны, победители – учащиеся выпускных классов – смогут получить до 10 дополнительных баллов в учете индивидуальных достижений при поступлении в вузы-партнеры Олимпиады. Олимпиада «Ближе к Дальнему» проходит в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021».В рамках торжественной церемонии Юрий Трутнев и Борис Коробец ответили на вопросы школьников, которые касались конкурентоспособности вузов Дальнего Востока, востребованных специальностей в макрорегионе, перспектив трудоустройства, программы «Дальневосточный гектар», возможностей путешествий по Дальнему Востоку и других тем.Олимпиада проводится в три тура. Первый тур проходит в онлайн-формате на платформе Учи.ру, участие в нем могут принять учащиеся с 6-го по 11-й класс. Второй этап, отборочный, также пройдет в режиме онлайн, в нем примут участие школьники с 8-го по 11-й класс. Победители отборочного этапа из старших классов (10-11 классы) будут приглашены на третий, очный этап Олимпиады, который пройдет во Владивостоке на базе ДВФУ. Победители – учащиеся выпускных классов – смогут получить до 10 дополнительных баллов в учете индивидуальных достижений при поступлении в вузы-партнёры Олимпиады.Форма регистрации участников и более подробная информация о мероприятии размещены на сайте Олимпиады https://dv-olymp.uchi.ru/ Фото: egov-buryatia.ru

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