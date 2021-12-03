В Улан-Удэ задержан похититель новогодних игрушек для уличной ёлки

Выгрузив коробки с новогодними игрушками и гирляндами во двор, работники магазина отлучились по своим делам



В Улан-Удэ 29 ноября в полицию Октябрьского района обратился работник одного из магазинов самообслуживания на улице Ключевская. Мужчина рассказал, что с территории торговой точки неизвестный похитил новогодние украшения, сообщили в МВД по Бурятии.



Работники магазина планировали нарядить стоящую возле входа уличную ёлку. Выгрузив коробки с новогодними игрушками и гирляндами во двор, работники отлучились. Камера видеонаблюдения запечатлела, как проходящий мимо мужчина увидел стоящие коробки и беспрепятственно зашел во двор торговой точки. Затем злоумышленник нашел в мусоре коробку поменьше, переложил в нее часть новогодних игрушек (гирлянды, шары, лампы-снежинки) и вышел. Спустя несколько минут мужчина вернулся и похитил еще часть украшений. Пропажу обнаружили только спустя несколько часов. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.



Примечательно, что сторож организации беспрепятственно пропустил злоумышленника с похищенным.



Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по подозрению в краже задержан ранее судимый за грабеж 29-летний улан-удэнец. Молодой человек признался, что часть похищенных украшений он случайно сломал, а остальное планировал сбыть. Новогодние игрушки изъяты полицейскими и возвращены владельцу.



Возбуждено уголовное дело. В адрес руководства организации полицейскими будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.



Фото: МВД по Бурятии



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