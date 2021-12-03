Бурятия вводит дополнительные выплаты «земским» докторам

А также продлевает на 2022 год республиканскую программу «Сельская ипотека» для медиков



Глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание по проблемам кадрового обеспечения системы здравоохранения, по итогам которого приняты к реализации новые меры поддержки медицинских работников, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Помимо федеральных единовременных выплат в размере 1 млн рублей участникам программы «Земский доктор», приезжающих работать в моногорода: Закаменск, Кяхта и Гусиноозерск, будет предоставляться дополнительно 1 млн рублей из республиканского бюджета. Тем самым, врачи, которые в 2021 году прибыли работать в моногорода с численностью населения до 50 тысяч дополнительно получат 1 млн рублей в 2022 году, суммарно специалист получает 2 млн рублей.



Также врачи остродефицитных специальностей, прибывшие на работу в 2022 году в села и города с населением до 50 тыс человек в рамках программы «Земский доктор» дополнительно получат 1 млн рублей из республиканского бюджета к 2 млн из федерального бюджета. Суммарно специалист получает 3 млн рублей.



Кроме того, Алексей Цыденов поручил главам районов рассмотреть возможность предоставления единовременных выплат из бюджета муниципального образования: 100 000 рублей врачам, 50 000 рублей - средним медицинским работникам. Это поручение адресовано и к администрации Улан-Удэ.



Студентам-медикам, обучающимся в рамках целевых договоров, будет назначена ежемесячная республиканская выплата:



- студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам в размере 3000 рублей;

- студентам ссузов в размере 1500 рублей.



В настоящее время в медицинских вузах проходят обучение 707 студентов, в ссузах – 848 студентов.



«Мой сын учится в Красноярском медицинском университете - всё-таки далеко от дома, расходов много. Поэтому такие выплаты – хорошая поддержка. Очень приятно, когда государство оказывает внимание на старания наших детей и поддерживает. Думаю, это также хорошая мотивация для тех, кто еще не определился с будущей профессией», — рассказала жительница Улан-Удэ Аюна Бадмаева.



Также на совещании правительства принято решение о продлении на 2022 год республиканской программы «Сельская ипотека». Согласно этой программе государство выплачивает ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья для медицинских работников в сельской местности.



«Я думаю, многие хотели бы работать на селе, особенно на своей малой родине. Но, к сожалению, часто возникает вопрос по жилью. Больница не в силах построить дом каждому прибывшему сотруднику. И эта новая возможность для медиков – существенная помощь. Думаю, благодарны не только сами медработники, но больше всего — жители, так как специалистов не хватает в селах. А если человек приобретает дом здесь – это уже надолго. Это действительно хорошая программа и действительно нужные решения для нас, для жителей республики», — рассказала участница программы, главная медицинская сестра Петропавловской центральной районной больницы Туяна Цыремпилова.



Фото: egov-buryatia.ru



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