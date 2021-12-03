В Улан-Удэ центр для особенных детей получил «оживающий пол»

Центр «Ая-ганга» выиграл грант для развития маленьких горожан со сложными диагнозами



В столице Бурятии учреждение социально-бытовой адаптации детей с особенностями «Ая-ганга» приобрело новое оборудование - инновационный образовательный «живой» пол «Magium» стоимостью 458 тысяч рублей. Это удалось благодаря выигранному гранту от Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Бурятии.

Центр «Ая-ганга» уже более 5 лет помогает детям c диагнозами ДЦП и аутизмом приобрести необходимые навыки в быту, проводит учебные занятия, а также способствует их социализации и интеграции в общество. Благодаря новому приобретению детишки в игровой форме смогут получить необходимые для жизни навыки: читать, считать, взаимодействовать друг с другом, играть в подвижные игры. Пол управляется при помощи специальной спортивной палки и голоса ребенка. Педагог, который будет работать с «Magium», проходит бесплатное обучение.







- Обучающие игры интерактивного пола подходят для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В методическом пособии имеются все рекомендации по работе с полом, - рассказывает руководитель центра «Ая-ганга» Руфина Уюина.

В свою очередь, родители особенных малышей не устают благодарить Руфину Дугаровну и педагогов за работу центра. Мама одного из учеников «Ая –ганги» Оксана Золотухина рассказала, что с диагнозом аутизм они столкнулись, когда ребенку было всего 1.5 года, и с тех пор начали активно работать с ним. Сейчас мальчику 9 лет, он посещает центр уже 4 года и делает большие успехи.







- Здесь мы посещали «комнату Монтессори» - это методика направлена на то, что ребенок учится развиваться самостоятельно. То есть, если ребенок изъявляет желание что-то делать сам, то эта методика направляет родителя и педагога за желаниями ребенка и помогает ему в этом. Это такие нужные навыки как, например, завязывать шнурки, наливать себе водичку. Мы знаем, что у многих детей с особенностями есть сложности в самообслуживании. Эти навыки очень важны, потому что они облегчают работу родителям с ребенком, а самому ребенку пригодятся в дальнейшей жизни. Также посещаем занятия по методике «Кубики Зайцева» - это обучение особенных детей чтению. И мой ребенок благодаря педагогу центра «Ая-ганга» Ксении Сергеевны научился читать, несмотря на особенности развития. В этом смысле у нас огромные успехи в чтении – мы начали работать в 4 года. И замечательно, что педагог напевала каждые слоги, и ребенку было легче воспринимать звуки, слоги, слова. Тем более неоднократно доказано, что дети с аутизмом легче воспринимают музыкальную речью, - поделилась Оксана Золотухина.







Кроме того, как отметила Оксана, вместе с центром родители с детьми часто отправляются в различные поездки, посещают общественные мероприятия – например, есть традиция регулярно посещать театры: «Руфина Дугаровна сама идет с нами, она знает всех детей в лицо, как и они ее. Это независимо от каких-либо праздников или определенных событий, просто у нас есть такая традиция – коллективно водить детей в общественные места! Каждому родителю важно понимать собственную нужность и учиться принимать своего ребенка в обществе обычных детей».

Своими впечатлениями поделилась и Анна Фролова, мама 11-летней особенной девочки с ОВЗ. Она рассказала, что они начали посещать центр, узнав про него через знакомых. За три года, что Фроловы посещают центр, они успели найти и поддержку, и новое общество, а также поучаствовать во множестве событий.

- У нас даже был такой случай - наши дети участвовали в конкурсе красоты и устраивали показ моды от магазина «Вырастай-ка». Мы очень переживали, как дети отреагируют и выступят, все происходило в торжественной обстановке оперного театра. Но все прошло отлично! Мы были горды! У нас были мурашки и слезы. Руфина Дугаровна дала возможность повысить и свою самооценку, и детей наших - все почувствовали себя артистами. Здесь мы находим и социализацию, и обучение навыкам – у нашей девочки и речь двигается. Также мы учимся общаться с разными людьми, а так как мой ребенок обучается на дому - это для нее необходимо. И на базе этого центра у нас есть возможность проводить вместе праздники, выходить коллективно в общественные заведения, - поделилась Анна Фролова.

Логопед «Ая-ганги» Ксения Будаева работает с особенными детишками в центре уже 5 лет. Занятия длятся по 40 минут индивидуально с каждым ребенком, в центре стараются использовать самые действенные методики: методика Николая Зайцева по обучению чтения, методики логопеда Монтессори, методики Натальи Пятибратовой – ассоциативные картинки, при помощи которых дети учатся запоминать алфавит.







- Я как специалист учу детишек говорить, мы работаем над их артикуляционным аппаратом, развиваем их речь. Дети, конечно, разные. И к каждому необходимо подобрать особенный подход. Стараемся и учим, а я в свою очередь многому учусь у детей. Руфина Дугаровна со своей стороны делает все возможное для того, чтобы обеспечить этот процесс, делать его более комфортным, насыщенным. Мы постоянно дополняем свои занятия новыми методическими пособиями. Сегодня очень много методик, которые учат детишек с различными особенностями характера, поведения и состояния здоровья получать новые знания и учиться чему-то новому. Наша образовательная среда очень обширная, в перспективе хотим расширить количество обучающихся, - отмечает Ксения Будаева.







фото: "Номер один"