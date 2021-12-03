В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, отправляют в приют пожизненно

Несмотря на агрессивность бродячих псов, выпущенных на улицы после процедуры ОСВВ, жители Бурятии гуманны к ним



В Улан-Удэ агрессивных собак, покусавших девочку в мкрн Горького, определили на карантин у подрядной организации по отлову бродячих животных. После комиссионного решения будут переданы в приют на пожизненное содержание, сообщает Комитет городского хозяйства администрации столицы Бурятии.



«Эти животные без владельцев будут размещены в приюте пожизненно. Они не могут быть возвращены на прежнее место обитания до момента передачи этих животных новым владельцам или наступления их естественной смерти», – рассказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.







А по итогам массовой акции контроля за бродячими собаками в микрорайонах Восточный и Загорск отловлено 17 безнадзорных животных. Шесть мобильных групп обошли 352 двора, выписали 129 требований о явке, составили 18 протоколов, провели 103 профилактические беседы.



«Всего в течение дня работали четыре бригады службы отлова, шесть мобильных групп и три ветеринарных пункта. Один стационарный, два передвижных. Ветеринары зарегистрировали 34 собаки, вакцинировали – 17 собак», – сообщила Елена Попонина, консультант отдела по работе с отдаленными микрорайонами администрации Железнодорожного района.



За день на стационарный мобильный пункт поступило 11 заявок на вакцинацию и 13 заявок на отлов.



«Дочка позвонила и рассказала про мобильный пункт. До республиканской ехать далеко. Сейчас поставили прививку и получили паспорт. Неохота платить большие штрафы», – рассказал местный житель Александр Гороховский.



В этом году значительно увеличены штрафы за нарушение правил выгула, регистрации и допущение нападения животного на человека. Штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей.



Всего с начала года составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов уже превышает почти полтора миллиона рублей.



Подобные рейды продолжатся и в других микрорайонах города.



«Межведомственные рейды в микрорайонах, на которых работают ветеринары, мобильные группы, бригады отлова дают максимальный эффект. Просим горожан внимательно отнестись к порядку содержания собаки. Если у нее нет регистрации и она на самовыгуле минимальный штраф составит уже шесть тысяч рублей», – отметил Дмитрий Ларченко, и. о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства.



В Улан-Удэ эта неделя ознаменовалась, к сожалению, новыми случаями нападения собак на жителей республики. В социальных сетях и мессенджерах вновь ведется ожесточенная дискуссия о том, как следует решать эту наболевшую проблему. Центр управления регионом Бурятии провел социологическое исследование на тему отношения жителей республики к проблеме безнадзорных животных.



Как показало исследование, на вопрос «следует ли отстреливать безнадзорных животных» 54% опрошенных отвечают «нет», 36% напротив, считают, что уличные собаки подлежат полной ликвидации, 8% опрошенных затруднились сделать выбор, сообщила пресс-служба ЦУР.



В то же время более гуманные способы регуляции численности безнадзорных животных встречают почти единодушное одобрение: стерилизацию поддерживают 84% опрошенных, а поиск владельцев для собак 82%.



В целом для жителей республики характерно гуманное отношение к бездомным псам: 38% помогают животным при возможности (например, подкармливают, ищут хозяина и т.д.), 26% помогают приютам для животных.



ЦУР Бурятии задал вопрос и о том, как оценивают нынешнюю ситуацию с безнадзорными животными жители республики по сравнению с прошлым годом. Как оказалось, 32% опрошенных считают, что собак на улицах стало меньше, 28% замечают рост их количества, а 29% не заметили никаких перемен.



Опрос проводился с 18 по 19 ноября методом онлайн-анкетирования среди пользователей 4-х наиболее популярных в Бурятии социальных сетей. Выборка квотированного опроса - 756 респондента.



Отлов безнадзорных животных в Бурятии проходит в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». Закон обязывает возвращать безнадзорных животных на прежние места их обитания после проведения стерилизации, вакцинации и биркования. Подать заявку на отлов можно по телефонам: 8-914-983-60-50, 8-983-430-88-34. Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам указанных животных после оплаты административного штрафа. Службы отлова работают по заявительной системе. Горожанам необходимо обратиться по тел. 8 (914) 983-60-50, 8 (908) 598-08-42 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.



Фото: ulan-ude-info.ru





В Улан-Удэ агрессивных собак, покусавших девочку в мкрн Горького, определили на карантин у подрядной организации по отлову бродячих животных. После комиссионного решения будут переданы в приют на пожизненное содержание, сообщает Комитет городского хозяйства администрации столицы Бурятии.«Эти животные без владельцев будут размещены в приюте пожизненно. Они не могут быть возвращены на прежнее место обитания до момента передачи этих животных новым владельцам или наступления их естественной смерти», – рассказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко. Напомним, 30 ноября стая из брошенных хозяйских собак напала на восьмилетнюю девочку в мкрн Горького . Собаки жили в пустом доме. После инцидента в этом районе поймали пять собак, две из них с ошейниками.А по итогам массовой акции контроля за бродячими собаками в микрорайонах Восточный и Загорск отловлено 17 безнадзорных животных. Шесть мобильных групп обошли 352 двора, выписали 129 требований о явке, составили 18 протоколов, провели 103 профилактические беседы.«Всего в течение дня работали четыре бригады службы отлова, шесть мобильных групп и три ветеринарных пункта. Один стационарный, два передвижных. Ветеринары зарегистрировали 34 собаки, вакцинировали – 17 собак», – сообщила Елена Попонина, консультант отдела по работе с отдаленными микрорайонами администрации Железнодорожного района.За день на стационарный мобильный пункт поступило 11 заявок на вакцинацию и 13 заявок на отлов.«Дочка позвонила и рассказала про мобильный пункт. До республиканской ехать далеко. Сейчас поставили прививку и получили паспорт. Неохота платить большие штрафы», – рассказал местный житель Александр Гороховский.В этом году значительно увеличены штрафы за нарушение правил выгула, регистрации и допущение нападения животного на человека. Штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей.Всего с начала года составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов уже превышает почти полтора миллиона рублей.Подобные рейды продолжатся и в других микрорайонах города.«Межведомственные рейды в микрорайонах, на которых работают ветеринары, мобильные группы, бригады отлова дают максимальный эффект. Просим горожан внимательно отнестись к порядку содержания собаки. Если у нее нет регистрации и она на самовыгуле минимальный штраф составит уже шесть тысяч рублей», – отметил Дмитрий Ларченко, и. о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства.В Улан-Удэ эта неделя ознаменовалась, к сожалению, новыми случаями нападения собак на жителей республики. В социальных сетях и мессенджерах вновь ведется ожесточенная дискуссия о том, как следует решать эту наболевшую проблему. Центр управления регионом Бурятии провел социологическое исследование на тему отношения жителей республики к проблеме безнадзорных животных.Как показало исследование, на вопрос «следует ли отстреливать безнадзорных животных» 54% опрошенных отвечают «нет», 36% напротив, считают, что уличные собаки подлежат полной ликвидации, 8% опрошенных затруднились сделать выбор, сообщила пресс-служба ЦУР.В то же время более гуманные способы регуляции численности безнадзорных животных встречают почти единодушное одобрение: стерилизацию поддерживают 84% опрошенных, а поиск владельцев для собак 82%.В целом для жителей республики характерно гуманное отношение к бездомным псам: 38% помогают животным при возможности (например, подкармливают, ищут хозяина и т.д.), 26% помогают приютам для животных.ЦУР Бурятии задал вопрос и о том, как оценивают нынешнюю ситуацию с безнадзорными животными жители республики по сравнению с прошлым годом. Как оказалось, 32% опрошенных считают, что собак на улицах стало меньше, 28% замечают рост их количества, а 29% не заметили никаких перемен.Опрос проводился с 18 по 19 ноября методом онлайн-анкетирования среди пользователей 4-х наиболее популярных в Бурятии социальных сетей. Выборка квотированного опроса - 756 респондента.Фото: ulan-ude-info.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.