В районе Бурятии хотят развивать лечебный туризм



В Курумканском районе Бурятии будут развивать лечебно-оздоровительный туризм. Такое решение было принято во время визита министра туризма республики Алдара Доржиева в район.

Рабочая встреча с участием главы Курумканского района Леонида Будаева и предпринимателей, работающих в сфере туризма района, состоялась 2 декабря. На встрече глава района рассказал о туристском потенциале Курумканского района.

Министр, в свою очередь, рассказал о мерах поддержки, предоставляемых министерством туризма Бурятии для бизнеса туротрасли. Кроме того, участники рабочей встречи посетили лечебно-оздоровительную местность Гарга, которая известна уникальным термальным источником. Температура воды в источнике составляет 70-75 градусов, лечит 35 видов разных заболеваний. В настоящее время курорт нуждается в реконструкции. Были осмотрены туробъекты, расположенные у термального источника - спальные корпуса, ванны, подъездная дорога.

- Курумканский район может стать пилотным по развитию оздоровительного туризма в нашей республике. Ряд территорий района имеют статус лечебно-оздоровительной местности – Умхей, Кучигер, Алла, Гарга, Барагхан, Буксыкен. Есть потенциальные инвесторы, которые бы хотели обустроить туристскую инфраструктуру на этих территориях. Полагаем, что отдельные лечебно-оздоровительные местности района в будущем могли бы стать территориями опережающего развития, - сказал Алдар Доржиев.

Также министр встретился с директором ФГБУ «Джергинский заповедник» Нимой Раднаевым, с которым обсудил перспективы развития экологического туризма в районе и обустройства туристской инфраструктуры.

В пресс-службе министерства отметили, что на сегодня в районе уже ведётся работа на двух инвестиционных туристских площадках – глэмпинговый комплекс «Алла» на курорте Алла и туристическая база этно-парк «Улгак» в местности Умхей, завершить проекты планируется к 2023 году.





Фото: минтуризма Бурятии