В Бурятии открылось 95 новых центров развития для школьников

"Точки роста" создают на базе учебных заведений в сельской местности и в малых городах



На этой неделе состоялось торжественное открытие 95 «Точек роста» в школах Бурятии. Благодаря нацпроекту «Образование» такие центры создаются на базе учебных заведений в сельской местности и в малых городах и обеспечивают доступность качественного образования для детей вне зависимости от их проживания, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Центры работают как структурные подразделения школ и оснащены оборудованием для изучения основ робототехники, механики, программирования, программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей. У школьников есть возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью, готовиться к различным конкурсам и соревнованиям, строить роботов, проводить опыты и многое другое.



Преподаватели могут повышать здесь уровень профессиональных навыков. Так, этим летом руководители и педагогические работники новых «Точек роста» прошли обучение по федеральной программе повышения квалификации на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».



Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». В 2021 году на создание таких «Точек роста» выделено 148,96 млн. рублей.



- На базе «Точек роста» осуществляется единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями «Физика», «Химия», «Биология», «Робототехника» и «Программирование». Данные предметные области реализуются на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования. Таким образом, создание «Точек роста» позволило существенно обновить материально-техническую базу сельских школ, повысить профессиональный уровень педагогов, а самое главное - предоставить обучающимся новые возможности для самореализации, профориентации и развития современных технологических и гуманитарных учебных навыков, - рассказали в Министерстве образования и науки Бурятии.



Напомним, что в 2020 году в Бурятии открыто 42 «Точки роста», а на в 2022 и 2023 годы запланировано открытие ежегодно по 96 «Точек роста» в сельских школах республики. На 2022 год предусмотрена субсидия в объеме 150,59 млн. рублей и уже начата работа по данному мероприятию. Таким образом, к 2024 году во всех сельских школах Бурятии будут созданы такие «Точки роста».



Фото: правительство Бурятии



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