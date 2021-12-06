Перепланировка по закону

В Прокуратуре объяснили, как без вреда для себя и окружающих сделать ремонт



«Хочу сделать в квартире перепланировку, перенести стены, но не знаю, как это сделать законно?»

А. Ситников, г. Бабушкин.



Отвечает помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева:



— Согласно пункту 1.6 Постановления Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 года, собственники жилищного фонда должны свое­временно вносить изменения в исполнительную документацию по планировке помещений, конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникающие в результате ремонтов, реконструкции, модернизации, перепланировки и повышения благоустройства с корректировкой технического паспорта на дома, строения и земельный участок. Иными словами, все изменения в квартире после проведенных ремонтных работ должны быть узаконены.



Перепланировка квартиры проводится в соответствии с проектом перепланировки и полученным решением о согласовании перепланировки (как правило, согласованием перепланировок и переустройства занимаются жилищные инспекции или местные администрации).



По завершении ремонтных работ необходимо:



— получить от органа, осуществившего согласование проекта, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства;

— заключить с кадастровым инженером договор подряда для подготовки технического плана квартиры по результатам ее перепланировки на основании указанного акта и проекта планировки.



После этого технический план с соответствующим заявлением необходимо представить в Росреестр. Такое заявление может быть подано собственником квартиры (в том числе всеми ее собственниками, если она находится в общей долевой собственности) или его представителем, которым также может являться кадастровый инженер при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности.



Представить в Росреестр указанное заявление и технический план можно в бумажном виде при личном обращении, в том числе в МФЦ, почтовым отправлением, а также в электронном виде, например, через сайт Росреестра, портал Госуслуг.



Росреестр в течение 5 рабочих дней (7 рабочих дней, если соответствующее заявление представлено в МФЦ) вносит в ЕГРН уточненные сведения об объекте недвижимости. По результатам осуществления учетных действий заявителю выдается (направляется) выписка из ЕГРН, если в заявлении указано на необходимость ее выдачи.



При необходимости заявитель самостоятельно может получить выписку из ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом помещении. Это можно сделать с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра, на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», на портале Госуслуг, а также в офисах МФЦ.



Фото: pixabay.com

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