Коррупция на дороге

Наказание для сотрудника ГИБДД, отпустившего пьяного родственника



«Какую ответственность понесет сотрудник ГИБДД, если он не составил протокол на родственника, управляющего машиной в состоянии алкогольного опьянения, и просто отпустил его?»

Марков П., г. Улан-­Удэ.



Отвечает помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева:



— Деятельность сотрудников полиции строго регламентирована. Согласно требованиям Федерального закона «О полиции» при обнаружении признаков административного правонарушения сотрудник полиции (в частности, сотрудник ГИБДД) обязан задокументировать обстоятельства административного правонарушения, принять меры в соответствии с требованиями закона, пресечь противоправное деяние.



Несоставление протокола об административном правонарушении в отношении родственника при совершении последним правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ, может свидетельствовать о превышении сотрудником должностных полномочий, то есть о совершении должностного коррупционного преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ.



Закон не делает поблажек и исключений для родственников, друзей, знакомых и т. д. стража порядка. В любом случае действия сотрудника ГИБДД будут неправомерны.



Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.Если вам стали известны такие факты, сообщите о них по номеру телефона 102 (с мобильного устройства), а также по телефону доверия МВД Бурятии (3012)292–292.



Фото: "Номер один"

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