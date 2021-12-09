Когда дети платят алименты родителям

Жителям Бурятии разъяснили, когда ребенок обязан помогать нетрудоспособным родителям



«Слышали, что родители имеют право на получение алиментов от своих детей, а за неуплату таких алиментов дети даже могут быть привлечены к уголовной ответственности. Так ли это?»

Супруги Александр и Надежда Лапины, г. Улан­-Удэ.



Отвечает помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева:



— В Семейном кодексе РФ закреплена обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи (ст. 87)



Под содержанием понимается материальное обеспечение одним лицом другого за собственный счет. Содержание детьми своих родителей осуществляется, во первых, в форме ведения с ним общего хозяйства и общего семейного бюджета; во вторых, в форме регулярного предоставления определенных, необходимых для жизни материальных благ (денежных средств, продуктов питания, одежды и т. д.). Регулярные платежи денежных средств называются алиментированием, а сами средства — алиментами, которые уплачиваются в добровольном порядке либо взыскиваются принудительно.



Нетрудоспособными родителями (усыновителями) признаются женщины по достижении 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также лица, признанные (независимо от возраста) в установленном порядке инвалидами первой и второй группы. Факт получения пенсии родителями не имеет значения для решения вопроса о взыскании с взрослых детей средств на содержание нетрудоспособных родителей, но учитывается при определении размера взыскиваемых средств. В связи с этим наличие пенсии не является основанием для отказа в решении судом вопроса о выплате средств на содержание родителей. Соответственно, злостное уклонение от их уплаты образует состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 157 УК РФ, если выяснится, что родители, получающие пенсию, действительно нуждаются в такой помощи.



Объективная сторона рассматриваемого преступления выражена в форме бездействия и заключается в злостном уклонении совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей вопреки решению суда или нотариально удостоверенному соглашению при условии, если ранее дети уже привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов.



Такие преступные действия наказываются исправительными или принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.



Фото: pixabay.com

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