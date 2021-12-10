У банков нет секретов от налоговой

Юрист рассказал, имеет ли банк право передавать сведения о перечислениях по банковской карте налоговой



«Имеет ли банк право передавать сведения о перечислениях по банковской карте налоговой службе?»

Игорь, Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Николай Сахнов:



— С июля 2021 года вышли поправки в ФЗ № 115 от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…».



Налоговая может запрашивать в банках сведения о счетах владельцев.



Конечно, контролировать каждого человека у налоговиков просто физически не хватит сил, времени и средств.



Но если вы регулярно получаете на карту большие суммы, то рискуете получить налоговое уведомление за прошлый год с требованием заплатить 13% налога на доход физического лица.



Если сдаете квартиру, лучше оформиться самозанятым. Налог — всего 4%, если ваши клиенты физические лица.



Но есть перечень операций по картам, которые точно будут выглядеть подозрительно.



ФЗ № 115 определяет перечень таких случаев в шестой статье. В ней перечислены операции с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю.



1. Переводы на сумму свыше 600000 рублей. Имеется в виду разовая операция.



2. Операции по сделкам свыше 3000000 рублей.



3. Возврат денег со счета мобильного оператора.



Пункт 1.7 Закона говорит о том, что если вы не использовали деньги в качестве аванса за услуги связи и решили вернуть 100 000 рублей или больше, то попадете под подозрение госорганов.



Есть еще ряд подозрительных операций.



Они напрямую не связаны с движением по картам. Это любые поступления из банков, находящихся за пределами РФ, они также подпадают под особый контроль. Обычный поч­товый перевод на сумму, равную или свыше 100 000 рублей, тоже будет подозрительной операцией.



Фото: pixabay.com

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