10.12.2021
У банков нет секретов от налоговой

У банков нет секретов от налоговой

Юрист рассказал, имеет ли банк право передавать сведения о перечислениях по банковской карте налоговой

«Имеет ли банк право передавать сведения о перечислениях по банковской карте налоговой службе?»
Игорь, Улан­-Удэ.

Отвечает юрист Николай Сахнов:

— С июля 2021 года вышли поправки в ФЗ № 115 от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…».

Налоговая может запрашивать в банках сведения о счетах владельцев.

Конечно, контролировать каждого человека у налоговиков просто физически не хватит сил, времени и средств.

Но если вы регулярно получаете на карту большие суммы, то рискуете получить налоговое уведомление за прошлый год с требованием заплатить 13% налога на доход физического лица.

Если сдаете квартиру, лучше оформиться самозанятым. Налог — всего 4%, если ваши клиенты физические лица.

Но есть перечень операций по картам, которые точно будут выглядеть подозрительно.

ФЗ № 115 определяет перечень таких случаев в шестой статье. В ней перечислены операции с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю.

1. Переводы на сумму свыше 600000 рублей. Имеется в виду разовая операция.

2. Операции по сделкам свыше 3000000 рублей.

3. Возврат денег со счета мобильного оператора.

Пункт 1.7 Закона говорит о том, что если вы не использовали деньги в качестве аванса за услуги связи и решили вернуть 100 000 рублей или больше, то попадете под подозрение госорганов.

Есть еще ряд подозрительных операций.

Они напрямую не связаны с движением по картам. Это любые поступления из банков, находящихся за пределами РФ, они также подпадают под особый контроль. Обычный поч­товый перевод на сумму, равную или свыше 100 000 рублей, тоже будет подозрительной операцией.

Фото: pixabay.com
справбюро


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^