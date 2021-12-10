У банков нет секретов от налоговой

Юрист рассказал, имеет ли банк право передавать сведения о перечислениях по банковской карте налоговой
«Имеет ли банк право передавать сведения о перечислениях по банковской карте налоговой службе?»
Игорь, Улан-Удэ.
Отвечает юрист Николай Сахнов:
— С июля 2021 года вышли поправки в ФЗ № 115 от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…».
Налоговая может запрашивать в банках сведения о счетах владельцев.
Конечно, контролировать каждого человека у налоговиков просто физически не хватит сил, времени и средств.
Но если вы регулярно получаете на карту большие суммы, то рискуете получить налоговое уведомление за прошлый год с требованием заплатить 13% налога на доход физического лица.
Если сдаете квартиру, лучше оформиться самозанятым. Налог — всего 4%, если ваши клиенты физические лица.
Но есть перечень операций по картам, которые точно будут выглядеть подозрительно.
ФЗ № 115 определяет перечень таких случаев в шестой статье. В ней перечислены операции с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю.
1. Переводы на сумму свыше 600000 рублей. Имеется в виду разовая операция.
2. Операции по сделкам свыше 3000000 рублей.
3. Возврат денег со счета мобильного оператора.
Пункт 1.7 Закона говорит о том, что если вы не использовали деньги в качестве аванса за услуги связи и решили вернуть 100 000 рублей или больше, то попадете под подозрение госорганов.
Есть еще ряд подозрительных операций.
Они напрямую не связаны с движением по картам. Это любые поступления из банков, находящихся за пределами РФ, они также подпадают под особый контроль. Обычный почтовый перевод на сумму, равную или свыше 100 000 рублей, тоже будет подозрительной операцией.
Фото: pixabay.com
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