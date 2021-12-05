В Бурятии за сутки зарегистрировано 231 новый случай коронавируса

4 декабря умерло четверо больных инфекцией



В Бурятии за сутки зарегистрирован 231 новый случай коронавируса. 180 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Число контактных лиц – 13 511 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 1261 пациент. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3262 человека.



Первым компонентом привиты 450 805 человек (62,6 %) от взрослого населения, 402 481 человек полностью привит (55,9 %). Повторную вакцинацию начали 57 502 человека.



4 декабря умерло 4 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com

В Бурятии за сутки зарегистрирован 231 новый случай коронавируса. 180 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Число контактных лиц – 13 511 человек.В стационарах Бурятии получают лечение 1261 пациент. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3262 человека.Первым компонентом привиты 450 805 человек (62,6 %) от взрослого населения, 402 481 человек полностью привит (55,9 %). Повторную вакцинацию начали 57 502 человека.4 декабря умерло 4 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.Фото: pixabay.com

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