В Бурятии за сутки зарегистрировано 231 новый случай коронавируса

4 декабря умерло четверо больных инфекцией
В стационарах Бурятии получают лечение 1261 пациент. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3262 человека.
Первым компонентом привиты 450 805 человек (62,6 %) от взрослого населения, 402 481 человек полностью привит (55,9 %). Повторную вакцинацию начали 57 502 человека.
4 декабря умерло 4 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.
Фото: pixabay.com
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