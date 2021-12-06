В Бурятии старшина полиции насмерть сбил пешехода в Горячинске

Полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам



В Бурятии в селе Горячинск 2 декабря около 19:15 водитель автомашины Toyota Sprinter Marino - сотрудник ОМВД России по Прибайкальскому району - следуя на улице Гагарина, в условиях плохой видимости из-за обильного снегопада, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 33-летнего мужчину.



Старшина полиции попытался оказать пешеходу неотложную помощь, а также вызвал бригаду скорой медицинской помощи и доложил о происшествии руководителю территориального органа. Однако в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.



В последующем установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.



По этому факту Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершеное лицом, находящимся в состоянии опьянения; опвлекшее по неосторожности смерть человека».

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В республиканском МВД проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, строгую дисциплинарную ответственность понесут его непосредственные руководители, а также начальник районного отдела полиции.



Фото: pixabay.com





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