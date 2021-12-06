В Бурятии автомашина застряла на переезде южной ветки Транссиба

В результате происшествия пострадавших нет, движение поездов восстановлено



В Бурятии в воскресенье вечером (13:55) в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что на 5 683-м километре южной ветки Транссиба Улан-Удэ Наушки, вблизи села Саратовка Тарбагатайского района, при переезде через железную дорогу грузовой автомобиль повредил шлагбаум и застрял.



Задержек пассажирских поездов нет. Задержан грузовой поезд. Грузовой автомобиль убран, движение восстановлено.В результате происшествия повреждено заградительное устройство.



В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Фото: РЖД





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