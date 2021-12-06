Минздрав Бурятии заставили строить новые ФАПы и амбулаторию

Износ старых зданий медучреждений составляет 65%





В Бурятии суд удовлетворил иск прокуратуры к Заиграевской ЦРБ и республиканскому Мизндраву о финансировании и строительстве новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебной амбулатории.

Ранее проведенная прокуратурой проверка показала, что здания ФАПов в улусе Шэнэ-Буса и селе Первомаевка и врачебной амбулатории в селе Шабур находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Их физический износ составляет 65%.Согласно решению суда, Минздрав Бурятии обязан до 1 июля 2022 года выделить финансирование на строительство новых медицинских объектов, а Заиграевская ЦРБ до 1 января 2023 года обеспечить их постройку.Фото: «Номер один»