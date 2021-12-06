Владимир Путин поможет пятилетнему малышу из Бурятии побывать в роли пожарного

Президент России в рамках акции «Елка желаний» выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить



Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» подарит гитару, позволит побывать в роли пожарного и посетить «Лебединое озеро» в Мариинке. Глава государства в ходе Международного форума #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции «Ёлка желаний». Путин выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить, сообщает

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На первом шарике оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области. «Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?», - сказал президент.



На втором шарике было желание пятилетнего мальчика из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного. «Супер», - отреагировал глава государства.



Третьим стал шар с желанием 13-летней Татьяны из Ставропольского края, которая хочет посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. «Считай, что ты уже в дороге», - заверил Путин.



Всероссийская акция «Елка желаний « проходит в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Такая акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.



В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», проходившей в ноябре-декабре 2020 года, было выполнено 13,5 тысяч заявок от детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



«В этот раз акция стала поистине масштабной. Об этом говорит и статистика: за месяц – с 16 ноября по 15 декабря – мы получили 26,5 тысячи заявок. В два раза больше по сравнению с 2019-м годом. Реализовано было 13,5 тысячи желаний – и это тоже почти в два раза больше, чем годом ранее», – привели в пресс-службе АНО «РСВ» слова Комиссарова.



Цель акции, которая прошла во всех регионах России, – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Самому юному ее участнику – 3 года, самому старшему – 93. В рамках акции государственные служащие, работники министерств, ведомств, региональные власти, медийные персоны и неравнодушные граждане исполняют материальные и нематериальные желания.

По словам Комиссарова, все больше людей хотят участвовать в подобных благотворительных проектах, становиться волонтерами.



Как отметил руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин, общая стоимость врученных подарков в рамках акции "Ёлка желаний" составила 162 миллиона рублей, а средняя стоимость реализации одного желания – 12 тысяч рублей. Среди материальных подарков большая часть приходится на цифровую технику, игрушки, спортинвентарь, музыкальные инструменты, развивающие товары и товары для хобби.



Фото: kremlin.ru/скриншот Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» подарит гитару, позволит побывать в роли пожарного и посетить «Лебединое озеро» в Мариинке. Глава государства в ходе Международного форума #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции «Ёлка желаний». Путин выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить, сообщает РИА Новости На первом шарике оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области. «Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?», - сказал президент.На втором шарике было желание пятилетнего мальчика из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного. «Супер», - отреагировал глава государства.Третьим стал шар с желанием 13-летней Татьяны из Ставропольского края, которая хочет посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. «Считай, что ты уже в дороге», - заверил Путин.Всероссийская акция «Елка желаний « проходит в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Такая акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», проходившей в ноябре-декабре 2020 года, было выполнено 13,5 тысяч заявок от детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.«В этот раз акция стала поистине масштабной. Об этом говорит и статистика: за месяц – с 16 ноября по 15 декабря – мы получили 26,5 тысячи заявок. В два раза больше по сравнению с 2019-м годом. Реализовано было 13,5 тысячи желаний – и это тоже почти в два раза больше, чем годом ранее», – привели в пресс-службе АНО «РСВ» слова Комиссарова.Цель акции, которая прошла во всех регионах России, – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Самому юному ее участнику – 3 года, самому старшему – 93. В рамках акции государственные служащие, работники министерств, ведомств, региональные власти, медийные персоны и неравнодушные граждане исполняют материальные и нематериальные желания.По словам Комиссарова, все больше людей хотят участвовать в подобных благотворительных проектах, становиться волонтерами.Как отметил руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин, общая стоимость врученных подарков в рамках акции "Ёлка желаний" составила 162 миллиона рублей, а средняя стоимость реализации одного желания – 12 тысяч рублей. Среди материальных подарков большая часть приходится на цифровую технику, игрушки, спортинвентарь, музыкальные инструменты, развивающие товары и товары для хобби.Фото: kremlin.ru/скриншот

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