Бурятия рискует остаться без пенсионеров из-за COVID-19

В республике за минувшие сутки от «короны» скончались 9 человек, все в возрасте 65+



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 71 161. Это на 230 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (32 994). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 234 человека, за последние сутки – девять человек (все - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 185 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 621 человек.



В стационарах получают 1 289 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 021. В отделениях реанимации находится 127 пациентов (из них старше 65 лет – 75), на ИВЛ –65 пациентов (из них старше 65 –46), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 53.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 526 коек: занято – 1 289, свободно – 237 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,4%



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 278 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 64 360 (+177) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 2 508 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 735 143 исследований.



Завершили первичную вакцинацию 403 128 человек. Повторную вакцинацию начали 57 724 человек.



Фото: pixabay.com



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