Главная елка Улан-Удэ засияет стробоскопами и клип-лайтами

В этом году ёлку украсят 1000 новогодний шаров и двухкилометровая метровая гирлянда



В столице Бурятии полным ходом идёт строительство новогоднего городка. Сотрудники МБУ «Горсвет» отвечают за художественную подсветку, сообщили в администрации Улан-Удэ.



В этом году ёлку украсят 1000 новогодний шаров и 2000 метровая гирлянда. Помимо гирлянды каркас елки будет украшен светодиодными клип-лайтами. Это уличная гирлянда, которую можно использовать при любых погодных условиях.



А для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы. Благодаря стробоскопам елка выглядит еще ярче, рассказали в МБУ «Горсвет.



Также, как и в прошлом году, новогодняя красавица будет расположена под светодиодным шатром. Более 2000 метров гирлянды будет задействованной для монтажа шатра. Напомним, в прошлом году еловая красавица столицы Бурятии вошла в топ-10 ёлок России.



Фото: ulan-ude-info.ru



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