Жители Бурятии шокировали москвичей своим поведением

Гости столицы Бурятии кое-как дождались автобуса, а на остановке лицезрели сморкающуюся на землю женщину



В Улан-Удэ сложились свои, не скажем, что приличные манеры поведения. Например, для некоторых горожан стало нормой высморкаться прямо на асфальт на остановке, туда же плюнуть и, как ни в чем не бывало стоять и ждать свой автобус. Для гостей столицы Бурятии увидеть такое поведение горожан оказалось не очень приятно. Об очередном подобном случае рассказал анонимный пользователь социальной сети ВКонтакте:



"Недавно стояла на остановке в нашем поселке Аэропорт. Автобуса не было, поэтому гости нашего города притащились, бедные, со своими чемоданами с аэропорта за 2 км на остановку "гостиница". На остановке влажными салфетками чистили колеса сумок...видимо в чьи то сопли по пути угодили. Тут же на остановке немолодая женщина смачно высморкалась, зажав нос пальцами. Без платка, разумеется, прямо на землю. Изумление туристов. Перешептались между собой....В давке еле еле втиснулись в 55 маршрут. И последнее , что их добило...парень какой то кричит...СКАЖИТЕ НОМЕР, ВОДИТЕЛЬ!!!! И ещё раз ещё громче!!! Тот начинает также орать...8....902...5... Ну глаза москвичей надо было видеть в этот момент. Нет, к нам действительно им интересно слетать. Экзотично. Ведь смотрят на нас, как на дикарей!!! Позор... так стыдно за город... Если уж сморкаться , плеваться невозможно наш народ отучить, то почему хотя бы оплаты по карте, как во всех городах, нету! Туризм же, говорите с экранов ТВ...развивать надо", - написал анонимный пользователь.



В комментариях к посту автора многие поддержали, отметив, что поведение многих горожан действительно вызывает сомнения в их правильном воспитании. Например, жаркие споры вызвал момент - сморкаться ли на улице.



"Сморкаются и харкаются часто люди безобразно, где носовые платки только у людей! Жены мужьям кладите их в карманы, воспитывайте маленько", "Фу!!! На светофоре тоже открывают дверь и харкаются!!", "Это сморкание добьет любого здравомыслящего....тьфу, позорище", "А если начать штрафовать за разбрасывание соплей , то можно бюджет не хило пополнить", - пишут пользователи. А кто-то и вовсе считает, что ничего неприличного в этом нет: "На счёт сморкания - у нас резко континентальный климат, из-за этого у каждого второго хронические проблемы с носоглоткой. Нужно же понять и простить".



Фото: "Номер один"

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