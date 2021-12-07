Правительство России утвердило поправки в закон «О недрах» в интересах РЖД

Прорабатывается инициатива Бурятии о «быстром» механизме добычи песка и гравия для ликвидации последствий ЧС



Правительство России утвердило поправки в закон «О недрах», подготовленные минприроды РФ, сообщила пресс-служба министерства.



Законопроект предусматривает возможность предоставления без проведения аукционов права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.



«Это позволит на 2-3 месяца сократить сроки предоставления участков и снизить себестоимость песка и гравия, которые сейчас закупаются у бизнесменов. В 2017 году по поручению президента аналогичный механизм был введен в отношении автомобильных дорог общего пользования. Ко второму чтению в Госдуме мы прорабатываем инициативу коллег из Бурятии подготовить аналогичный механизм добычи песка и гравия для ликвидации последствий ЧС», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.



Следующим этапом проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»» будет внесен в Госдуму в установленном порядке.



Фото: pixabay.com



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