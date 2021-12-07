В Бурятии за сутки зафиксировано 228 новых случаев COVID-19

В стационарах получают 1 240 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 71 389. Это на 228 случаев больше, чем было в понедельник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (33 070). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 242 человека, за последние сутки – восемь человек (все - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 187 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 13 617 человек.



В стационарах получают 1 240 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 026. В отделениях реанимации находится 127 пациентов (из них старше 65 лет – 78), на ИВЛ –69 пациентов (из них старше 65 –55), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 56.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 299 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 64 608 (+248) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1 866 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 737 101 исследований.



Завершили первичную вакцинацию 405 861 человек. Повторную вакцинацию начали 58 885 человек.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.