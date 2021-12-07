07.12.2021
Житель Бурятии добился выплаты зарплаты только через приставов

Житель Бурятии добился выплаты зарплаты только через приставов

Мужчина трудился разнорабочим на одном из строящихся объектов

Судебные приставы Северобайкальского районного отделения Управления ФССП помогли бывшему работнику строительной компании вернуть задолженность по заработной плате в размере около 56 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП Бурятии.

Как стало известно, житель города Северобайкальск приступил к работе  в качестве разнорабочего на один из строящихся объектов компании, однако трудовые отношения между работником и организацией не были оформлены как положено. 

"В связи с несвоевременной выплатой заработных средств мужчина вынуждено обратился в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Рассмотрев исковые заявления, суд постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате, а также компенсацию за неиспользованный отпуск", - рассказали в пресс-службе УФССП.

В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. Были арестованы счета работодателя, с которых списали деньги для мужчины. 

Фото: "Номер один"
приставы


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