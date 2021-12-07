07.12.2021
Жителей Бурятии призвали остаться на новогодние каникулы дома

Жителей Бурятии призвали остаться на новогодние каникулы дома

По словам главного государственного санитарного врача Бурятии, это будет «правильный выбор»

 Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился сегодня к жителям республики с просьбой «сделать правильный выбор в пользу своего здоровья и благополучия родных и близких» и провести новогодние каникулы «дома с семьей, не покидая республику, страну».

Меньше месяца осталось до новогодних праздников, которые традиционно мы все отмечаем в кругу родных и близких. Впереди у нас и новогодние каникулы. «Мы прекрасно понимаем, что все устали от ограничений. Всем хочется отдохнуть, кто-то хочет поехать в теплые страны. К сожалению, в республике эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается напряженной. К тому же на фоне распространения нового штамма вируса «омикрон» возрастают риски инфицирования во время поездок и путешествий», - напомнил Сергей Ханхареев.

Он также напомнил о том, что очень важно соблюдать все профилактические меры при посещении общественных мест. Но самое главное, для того чтобы сохранить свое здоровье и здоровье родных и близких, необходимо вакцинироваться. На сегодня это единственный способ защиты от вируса. Всем доброго здоровья!

Как сообщал «Номер один», ранее Роспотребнадзор по Бурятии призвал прибывших из-за рубежа граждан соблюдать меры профилактики. В настоящее время в некоторых зарубежных странах выявлен новый геновариант вируса SARS-CoV-2, который по классификации ВОЗ получил название «омикрон». Новый вариант коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. Мутации этого штамма повышают заразность вируса, и в этой ситуации возрастают риски его завоза и распространения на территории РФ.

Фото: 03.rospotrebnadzor.ru
коронавирус каникулы призыв


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^