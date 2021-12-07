Жителей Бурятии призвали остаться на новогодние каникулы дома

По словам главного государственного санитарного врача Бурятии, это будет «правильный выбор»



Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился сегодня к жителям республики с просьбой «сделать правильный выбор в пользу своего здоровья и благополучия родных и близких» и провести новогодние каникулы «дома с семьей, не покидая республику, страну».



Меньше месяца осталось до новогодних праздников, которые традиционно мы все отмечаем в кругу родных и близких. Впереди у нас и новогодние каникулы. «Мы прекрасно понимаем, что все устали от ограничений. Всем хочется отдохнуть, кто-то хочет поехать в теплые страны. К сожалению, в республике эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается напряженной. К тому же на фоне распространения нового штамма вируса «омикрон» возрастают риски инфицирования во время поездок и путешествий», - напомнил Сергей Ханхареев.



Он также напомнил о том, что очень важно соблюдать все профилактические меры при посещении общественных мест. Но самое главное, для того чтобы сохранить свое здоровье и здоровье родных и близких, необходимо вакцинироваться. На сегодня это единственный способ защиты от вируса. Всем доброго здоровья!







Фото: 03.rospotrebnadzor.ru Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился сегодня к жителям республики с просьбой «сделать правильный выбор в пользу своего здоровья и благополучия родных и близких» и провести новогодние каникулы «дома с семьей, не покидая республику, страну».Меньше месяца осталось до новогодних праздников, которые традиционно мы все отмечаем в кругу родных и близких. Впереди у нас и новогодние каникулы. «Мы прекрасно понимаем, что все устали от ограничений. Всем хочется отдохнуть, кто-то хочет поехать в теплые страны. К сожалению, в республике эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается напряженной. К тому же на фоне распространения нового штамма вируса «омикрон» возрастают риски инфицирования во время поездок и путешествий», - напомнил Сергей Ханхареев.Он также напомнил о том, что очень важно соблюдать все профилактические меры при посещении общественных мест. Но самое главное, для того чтобы сохранить свое здоровье и здоровье родных и близких, необходимо вакцинироваться. На сегодня это единственный способ защиты от вируса. Всем доброго здоровья! Как сообщал «Номер один» , ранее Роспотребнадзор по Бурятии призвал прибывших из-за рубежа граждан соблюдать меры профилактики. В настоящее время в некоторых зарубежных странах выявлен новый геновариант вируса SARS-CoV-2, который по классификации ВОЗ получил название «омикрон». Новый вариант коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. Мутации этого штамма повышают заразность вируса, и в этой ситуации возрастают риски его завоза и распространения на территории РФ.Фото: 03.rospotrebnadzor.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.