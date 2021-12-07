Три жителя Бурятии не ослепли благодаря хирургу из Москвы

Впервые в республике выполнили сложнейшие офтальмологические операции





В Республиканской клинической больнице Улан-Удэ впервые выполнили малоинвазивные бесшовные операции на заднем отрезке глаза, целью которых является восстановление его анатомической структуры. Эта методика показана пациентам, теряющим зрение из-за отслойки сетчатки, диабетической ретинопатии, возрастных изменений и т.д. На данный момент патология заднего отрезка глаза занимает второе место после глаукомы по первичному выходу на инвалидность.

Как сообщили в Минздраве Бурятии, сегодня в республике более 150 пациентов нуждаются в получении этой высокотехнологичной помощи, а оперироваться можно только в федеральных центрах, где очередь составляет шесть и более месяцев.Для проведения первых операций в Улан-Удэ прилетел Дмитрий Шкворченко - один из ведущих офтальмохирургов страны из МНТК «Микрохирургия глаза им. академика Федорова». Ему помогали офтальмохирурги, врачи и медсестры РКБ.«Дмитрий Олегович успешно провел три операции – пациенты 50+ с возрастными изменениями на глазном дне. Главная цель витрэктомии – предотвратить патологический процесс и остановить потерю зрения. Впереди нас ждет много работы, дальнейшее обучение, мастер-классы от специалистов, но мы надеемся, что уже в скором времени сможем оказывать помощь жителям республики здесь, «в родных стенах», - рассказала заведующая отделением микрохирургии глаза РКБ Дарима Сосорова.Фото: РКБ им. Семашко