В двух микрорайонах Улан-Удэ проходят «собачьи рейды»

В их ходе безнадзорных животных будут отлавливать, а хозяйских – ставить на учет





Сегодня в микрорайонах Новая Комушка и Горького проходят «собачьи рейды». В их проведении задействованы несколько бригад по отлову бродячих животных. Также организована работа мобильного пункта городской станции по борьбе с болезнями животных.

Мобильный пункт расположен по адресу ул. Северная, 92, возле досугового центра ТОС «Новая Комушка». Здесь ветеринары осматривают животных и бесплатно ставят прививку от бешенства, а за 150 рублей регистрируют и выдают жетон с индивидуальным номером.Пункт будет работать до 17:00. Хозяева питомцев, у которых нет возможности самостоятельно приехать, могут вызвать ветеринаров на дом по телефону: 8 (924) 456-04-99. На этот же номер можно сообщить о местонахождении безнадзорных животных.Как отмечают в мэрии, такие рейды по микрорайонам показали свою эффективность и будут продолжены.- В ходе рейдов увеличивается количество привитых и зарегистрированных собак. Также проводится большой объем профилактической работы, которую мы проводим непосредственно на территории с населением, то есть мы при личном общении доводим до граждан все требования закона, ответственность за неправильное содержание и самовыгул собак, - сообщил и. о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Массовый рейд по отлову бродячих собак в Новой Комушке и Горького продолжится до пяти часов вечера.Фото: мэрия Улан-Удэ