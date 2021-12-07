В Улан-Удэ донорам предоставили льготы на посещение бассейна

С 2022 года все доноры получат скидку на посещение бассейна «Юбилейный», а также ряд других учреждений



6 декабря на брифинге представитель Молодежной палаты при улан-удэнском городском Совете депутатов Дмитрий Александров рассказал, что с 1 января 2022 года все жители, сдающие кровь, получат скидку 20% на посещение бассейна «Юбилейный». При этом, сейчас активно прорабатывается вопрос распространения этого опыта на ряд других спортивных и культурных учреждений города.



Как отметил Дмитрий Александров, члены молодежной палаты давно рассматривали вопрос о том, как привлечь больше молодых людей к сдаче крови.



«Доноры – это те люди, которые следят за своим здоровьем, занимаются спортом. А значит, клиенты спортивных учреждений являются потенциальными донорами. Мы совместно с куратором молодежной палаты депутатом Саяном Бальжировым составили обращение в Комитет социальной политики, на имя мэра города, на имя председателя Горсовета Чимита Бальжинимаева. Они с нами встретились и одобрили нашу идею. Мы проработали предоставление льготы на посещение муниципальных заведений, таких как бассейн «Юбилейный» в поселке «Восточный», музеи истории города, муниципальные кинотеатры в аэропорту и «Восточном», - рассказал Дмитрий Александров.



На сегодня законодательством предусмотрены льготы только для почетных доноров. Однако, получить такой статус можно, сдав кровь более 40 раз, что займет порядка 8 лет.



«Мы же решили нацелиться на нашу молодежь и поэтому попросили предоставить скидку всем активным донорам, кто сейчас сдает кровь. В чем наша идея – когда человек приходит на станцию переливания крови, сдает все анализы, его отправляют на донацию, и после совершения донации он получает справку о сдаче крови. И на основании этой справки мы хотим, чтобы в заведениях донорам предоставляли скидку. Основные принципы донорства – это безвозмездная сдача крови и получение материальной выгоды не должно быть самоцелью донорства. А 20% скидка – это можно назвать приятным бонусом, и на основании справки в течение трех месяцев можно получать скидку», - рассказал Александров.



Позднее молодежная палата планирует распространить этот опыт на республиканские спортивные и культурные учреждения, такие как ФСК, Национальный музей, театры и так далее. Частично идея была заимствована у Программы лояльности доноров Бурятии, которая начала действовать с 2020 года.



Как добавила Валентина Иванова, менеджер по пропаганде донорства Бурятской республиканской станции переливания крови, в республике отмечается снижение показателей по выполнению планового задания по выездным дням доноров в районы республики. Например, в 2021 году было запланировано 54 мероприятия, но выполнено всего 25 из-за введения ограничительных мер. Поэтому, имеется большая потребность в увеличении количества доноров, особенно – молодых и активных жителей.



«Сейчас мы стараемся преимущественно привлекать молодых доноров, чтобы не было старения донорских кадров. И в целях повышения мотивации доноров к регулярной сдачи крови и роста количества доноров, на нашей станции была запущена региональная Программа лояльности доноров. Этот проект дал возможность сказать донорам спасибо за их вклад в развитие безвозмездного донорства, и сейчас с нами 24 партнера которые оказывают донорам услуги со скидкой от 5 до 20 %. И всего с начала программы карты лояльности получили 1638 человек – это меньше, чем за два года работы.



Среди партнеров станции переливания крови множество местных партнеров – и фитнес-залы, и турбазы, и даже магазины цветов. Полный список можно посмотреть на сайте





фото: "Номер один" 6 декабря на брифинге представитель Молодежной палаты при улан-удэнском городском Совете депутатов Дмитрий Александров рассказал, что с 1 января 2022 года все жители, сдающие кровь, получат скидку 20% на посещение бассейна «Юбилейный». При этом, сейчас активно прорабатывается вопрос распространения этого опыта на ряд других спортивных и культурных учреждений города.Как отметил Дмитрий Александров, члены молодежной палаты давно рассматривали вопрос о том, как привлечь больше молодых людей к сдаче крови.«Доноры – это те люди, которые следят за своим здоровьем, занимаются спортом. А значит, клиенты спортивных учреждений являются потенциальными донорами. Мы совместно с куратором молодежной палаты депутатом Саяном Бальжировым составили обращение в Комитет социальной политики, на имя мэра города, на имя председателя Горсовета Чимита Бальжинимаева. Они с нами встретились и одобрили нашу идею. Мы проработали предоставление льготы на посещение муниципальных заведений, таких как бассейн «Юбилейный» в поселке «Восточный», музеи истории города, муниципальные кинотеатры в аэропорту и «Восточном», - рассказал Дмитрий Александров.На сегодня законодательством предусмотрены льготы только для почетных доноров. Однако, получить такой статус можно, сдав кровь более 40 раз, что займет порядка 8 лет.«Мы же решили нацелиться на нашу молодежь и поэтому попросили предоставить скидку всем активным донорам, кто сейчас сдает кровь. В чем наша идея – когда человек приходит на станцию переливания крови, сдает все анализы, его отправляют на донацию, и после совершения донации он получает справку о сдаче крови. И на основании этой справки мы хотим, чтобы в заведениях донорам предоставляли скидку. Основные принципы донорства – это безвозмездная сдача крови и получение материальной выгоды не должно быть самоцелью донорства. А 20% скидка – это можно назвать приятным бонусом, и на основании справки в течение трех месяцев можно получать скидку», - рассказал Александров.Позднее молодежная палата планирует распространить этот опыт на республиканские спортивные и культурные учреждения, такие как ФСК, Национальный музей, театры и так далее. Частично идея была заимствована у Программы лояльности доноров Бурятии, которая начала действовать с 2020 года.Как добавила Валентина Иванова, менеджер по пропаганде донорства Бурятской республиканской станции переливания крови, в республике отмечается снижение показателей по выполнению планового задания по выездным дням доноров в районы республики. Например, в 2021 году было запланировано 54 мероприятия, но выполнено всего 25 из-за введения ограничительных мер. Поэтому, имеется большая потребность в увеличении количества доноров, особенно – молодых и активных жителей.«Сейчас мы стараемся преимущественно привлекать молодых доноров, чтобы не было старения донорских кадров. И в целях повышения мотивации доноров к регулярной сдачи крови и роста количества доноров, на нашей станции была запущена региональная Программа лояльности доноров. Этот проект дал возможность сказать донорам спасибо за их вклад в развитие безвозмездного донорства, и сейчас с нами 24 партнера которые оказывают донорам услуги со скидкой от 5 до 20 %. И всего с начала программы карты лояльности получили 1638 человек – это меньше, чем за два года работы.Среди партнеров станции переливания крови множество местных партнеров – и фитнес-залы, и турбазы, и даже магазины цветов. Полный список можно посмотреть на сайте БРСПК фото: "Номер один"

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