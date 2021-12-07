В Бичурском районе Бурятии идет «дорожная революция»

Район наращивает темпы ремонта дорог без серьезного роста финансирования





Бичурский район уверенно наращивает темпы и объемы ремонта дорог. С начала года произведена отсыпка 54300 кв. метров дорожного полотна. Его протяженность - 9,06 км. В сравнении с прошлым годом рост составил 164%. В пять раз выросла площадь ямочного ремонта асфальтового покрытия. Она составила 2000 кв. метров. И это при том, что объем финансирования дорожной деятельности был увеличен на 5%.

Ремонтом внутрирайонных дорог занимается хозяйственно-транспортный отдел МО «Бичурский район». Несмотря на слово «отдел» в названии - это самостоятельное муниципальное бюджетное учреждение (МБУ). Его директор и депутат Бичурского районного Совета Николай Чекин поделился секретами «дорожной революции» и другими достижениями уходящего года.- Качество дорог - не только состояние асфальта или грунтового покрытия. Это и дорожная разметка, безопасные переходы, освещение улиц.В этом году мы нанесли дорожную разметку возле образовательных учреждений Бичуры. Установили односекционные желтые светофоры Т.7, которые заблаговременно предупреждают водителей о том, что впереди пешеходный переход. Занимались устройством уличного освещения. Светлее стало в улусе Средний Харлун, селах Поселье и Буй, поселке Сахарный завод. А также - в райцентре, возле школы № 3, детских садов «Полянка» и «Огонек».Кроме того, были выполнены работы по покраске мостовых переходов через реку Хилок.- Любой коммерческий подрядчик закладывает в цену, за которую готов выполнить работы, свою прибыль. Мы - только фактические затраты.Для проведения торгов требуется значительное время. А бывает, что надо реагировать оперативно, без промедления.Выполняя, например, плановый ремонт дороги, мы точечно отрабатываем и жалобы, обращения местных жителей. С коммерческим подрядчиком такой комплексный подход возможен лишь за дополнительную плату и опять же через торги. Мы экономим время и бюджетные деньги.- Конечно. В этом году добыли 3100 тонн. Это позволило оперативно и с разумной экономией выполнить работы по укреплению дорожного полотна. Оформление лицензии было одним из пунктов программы главы Бичурского района Василия Смолина. Этот пункт выполнен.- Больших размывов, слава Богу, не было. Но внеплановой работы у нас прибавилось. Выполнили ее без ущерба для основной.- Пассажирские перевозки. Бичуряне признательны главе Бурятии Алексею Цыденову за то, что он очень быстро выполнил нашу общую просьбу. За счет средств республиканского бюджета приобретен и передан Бичурскому району новенький автобус ПАЗ-320415. Он будет курсировать между центром села Бичура и поселком Сахарный завод, а также селами района. Мы надеемся, что в перспективе число машин муниципального пассажирского автопарка увеличится. Регулярное транспортное сообщение очень нужно жителям, значит, мы вместе с администрацией будем над этим работать.Планируем также нарастить объемы и качество традиционных для МБУ ХТО работ, в том числе дорожных. При поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и высокой активности нашего районного главы Василия Смолина, это выполнимо.Фото: пресс-служба правительства Бурятии