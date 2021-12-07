Игорь Шутенков: ОП – действенный инструмент решения проблем горожан

Мэр Улан-Удэ обсудил с представителями Общественной палаты планы по развитию города



Общественная палата Улан-Удэ является действенным самостоятельным инструментом для решения проблем горожан. Об этом заявил сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на встрече с представителями Общественной палаты города, где обсуждались планы развития столицы Бурятии, сообщили в ее мэрии.



Председатель Общественной палаты Владимир Сажин участвует всех планерных совещаниях администрации города, а члены общественной организации работают в составе рабочих групп по различным направлениям: по строительству многоквартирных домов, по контролю за качеством теплоснабжения, ремонту дорог, озеленению и т. д.



«К примеру, большой вопрос по ДНТ, СНТ. Не в каждом товариществе есть официальный руководитель, члены ДНТ и СНТ ничем не защищены: не знают ни своих прав, ни обязанностей. Нужно работать в этом направлении и вовлекать людей, а не ставить барьер. Неважно частная или муниципальная собственность. Мы должны её вместе поддерживать в хорошем состоянии», – отметил Игорь Шутенков.



Общественников волнуют разные вопросы – реконструкция и ремонт дорог, благоустройство новых общественных территорий, дворов, строительство школ, детских садов и т. д.



В Общественной палате создан сектор по работе с СНТ и ТОС, за который отвечает член Общественной палаты Марина Наумова, председатель ДНТ «Металлист».



«По нашей инициативе провели заседание Улан-Удэнского горсовета депутатов по проблемам СНТ и города. Предложили конкретные меры: создать Союз садоводов Улан-Удэ и организовать работу с СНТ по аналогии с ТОСами: выделить в каждом районе штатные единицы», – отметил Владимир Сажин.



Также обсудили работу Общественной палаты города Улан-Удэ. Основная ее задача – усилить взаимодействие между Администрацией города и горожанами, вовлечь их в решение городских проблем.



«По запросам структурных подразделений администрации Улан-Удэ проводим экспертизу нормативных документов, принимаем активное участие в публичных слушаниях, вместе с депутатами осуществляем общественный и депутатский контроль за ремонтом и строительством дорог, стадионов, многоквартирных домов. Поднимали злободневные вопросы по запросам горожан, с предложениями как решить эти проблемы. Всего в месяц мы проводим около 30 мероприятий», – говорит Владимир Сажин.



Кроме того, обсудили и планы на будущее. Благодаря вхождению Бурятии в ДФО появились дополнительные возможности для перспективного развития центра города.



«У нас разработан мастер-план по центру города. Есть проектно-сметная документация по развитию новых инженерных сетей, которая прошла экспертизу. Есть застройщик «Пик», самый мощный девелопер в Москве. Он заходит к нам со своим мастер-планом, заводами, технологиями. Когда-то это была просто идея, но теперь обрастает документацией, и надеемся, что в следующем году начнём менять инженерную инфраструктуру. В основном это будут жилые кварталы. С учетом того, что первые этажи будут общественного назначения: библиотеки, кафе, магазины и т. д.», – поделился мэр.



Напомним, 26 декабря 2019 года по решению Улан-Удэнского горсовета депутатов Общественный совет Улан-Удэ был преобразован в Общественную палату Улан-Удэ. Состав Общественной палаты обновляется каждые три года. В нее входит 21 человек.



Фото: ulan-ude-info.ru



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