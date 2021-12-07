Известный журналист остался доволен встречей с Валерием Петровым

Главный военный прокурор подарил Семену Пегову книгу о герое из Бурятии





Известный военный корреспондент, основатель ютьюб-канала WarGonzo Семен Пегов встретился с главным военным прокурором России, экс-прокурором Бурятии Валерием Петровым. Об этом журналист рассказал на своей странице в соцсетях.

«Я, если честно, не ожидал уйти от военного прокурора с целой библиотекой. Помимо книги о партизанах мне достались крайне неординарные свидетельства немецкого генерала Хейнрици - вот что обязательно рекомендуется к прочтению тем, пытается исковеркать память о Второй Мировой. Крайне отрезвляющая книга. Ну а Валерию Георгиевичу спасибо за теплый прием!», - отметил Семен Пегов.



