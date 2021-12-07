Известный журналист остался доволен встречей с Валерием Петровым

Главный военный прокурор подарил Семену Пегову книгу о герое из Бурятии
Известный военный корреспондент, основатель ютьюб-канала WarGonzo Семен Пегов встретился с главным военным прокурором России, экс-прокурором Бурятии Валерием Петровым. Об этом журналист рассказал на своей странице в соцсетях.
«Очень круто пообщались не только о «горячей» повестке, но и на исторические темы. Оказалось, что Смоленск (откуда я родом) и Бурятию (откуда родом Валерий Георгиевич) связывает сумасшедшая военная история. Во время ВОВ одной из самых лихих партизанских бригад в смоленских лесах, оказывается, руководил бурятский командир Гуржап Очиров. Бурято-смоленские партизаны прославились дерзкими вылазками и диверсиями в тылу фашистов. Валерий Георгиевич даже подарил книгу о знаменитом земляке», - рассказал Семен Пегов.
По словам журналиста, Валерий Петров оказался настоящим знатоком и ценителем исторической литературы.
«Я, если честно, не ожидал уйти от военного прокурора с целой библиотекой. Помимо книги о партизанах мне достались крайне неординарные свидетельства немецкого генерала Хейнрици - вот что обязательно рекомендуется к прочтению тем, пытается исковеркать память о Второй Мировой. Крайне отрезвляющая книга. Ну а Валерию Георгиевичу спасибо за теплый прием!», - отметил Семен Пегов.
Напомним, Валерий Петров работал в прокуратуре Бурятии с 1983 года, в 2006 году занял пост прокурора республики. В 2017 году назначен на должность заместителя Генерального прокурора РФ – Главного военного прокурора.
В 2017 году Владимир Путин наградил Валерия Петрова орденом Почета, а в 2021-м - орденом Александра Невского. Оба раза Главного военного прокурора отмечали наградами за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.
Справка
Семен Пегов родился в Смоленске 9 сентября 1985 года. Профессиональную деятельность начинал на ГТРК «Смоленск». Работал специальным корреспондентом сайта LIFE.ru. В 2017 году создал ютьюб-канал WarGonzo, где говорил о войне, изучал оружие, устраивал краш-тесты. Широкую известность получил благодаря репортажам о войне в Нагорном Карабахе в 2020 году.
Фото: с личной страницы Семена Пегова
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