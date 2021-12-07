В Бурятии в Кяхте отремонтировали две казармы ВВО

Их снабдили евроокнами и новой системой электроснабжения с кабельными линиями в 21 км



В Бурятии специалистами военно-строительного комплекса завершен капитальный ремонт двух казарм в военном городке в Кяхте, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Здания предназначены для размещения личного состава, сейчас помещения комплектуются мебелью, необходимым оборудованием. Заселение, отремонтированных казарм, планируется в декабре текущего года.



Капитальный ремонт казарм начался весной 2021 года. Перед военными строителями стояла задача по восстановлению эксплуатационных характеристик всех конструкций и систем, замене изношенных элементов на более износоустойчивые и экономически выгодные, а также улучшение планировки, оснащение различными видами инженерного оборудования. Свои обязательства строители выполнили досрочно и качественно.



В ходе капитального ремонта выполнены следующие виды работ: перепланировка помещений, в том числе: демонтаж кирпичных перегородок, возведение перегородок из гипсокартона, замена существующих деревянных окон на энергоэффективные окна из профилей ПВХ, монтаж дверей, системы вентиляции, замена систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; замена системы электроснабжения (общая протяженность кабельных линий около 21 км); выполнен монтаж систем охранной и пожарной сигнализации.



Фото: function.mil.ru



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