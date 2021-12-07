Недетский вопрос

Кто ухитрился подставить главу Бурятии, обманув детей, родителей и малый бизнес?





Тысячи маленьких улан-удэнцев могут лишиться своих мест в частных детских садах, не имеющих лицензий на право осуществления образовательной деятельности. Сами детские сады рискуют с 1 января 2022 года остаться без субсидий из республиканского бюджета, что для большинства из них равносильно закрытию. После появления информации об этом в инстапаблике «Весь Улан-Удэ», родители живут в тревоге и готовятся выразить «мирный протест».

Вспомним, как все начиналось

Субсидирование частных детских садов началось в 2019 году по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова и в рамках национального проекта «Демография». Цели были исключительно благие: создать новые места в дошкольных учреждениях, дать возможность родителям зарабатывать, а не сидеть дома с детьми, поддержать развитие социально ориентированного бизнеса.

Очередь в муниципальные детские сады доходила до 27 000 ребятишек. Путевки ждали годами, а затем, случалось, получали их в МДОУ, расположенные на других концах города. Часто такие путевки оставались невостребованными: родителям просто не по силам и не по средствам было возить детей «за тридевять земель». На их места принимали внеочередников с микрорайонов. Поговаривали, что иногда за мзду.

Частные детские сады для большинства были недоступны. Плата за их услуги составляла от 10 000 рублей и выше. Родители митинговали и судились с мэрией, требуя обеспечить детей местами в бюджетных детских садах по месту жительства.

В начале 2018 года глава Бурятии поручил разработать программу субсидирования частных детских садов.

- Надо принять такую программу, чтобы она была многолетняя. Вкладываться в детский сад - это инвестиции, частный бизнес должен понимать, что в программу можно входить, и был уверен, что это не закончится одним годом, - сказал тогда Алексей Цыденов.

Социальная миссия

Бизнес в программу поверил. Разглядел социальную миссию и почувствовал поддержку власти. Число частных детских садов стало быстро расти, а очередь в муниципальные сокращаться. Одни их создатели оформляли ипотеку, чтобы приобрести помещения, другие - заключали договоры аренды.

Сегодня в Улан-Удэ работают и получают субсидии 73 частных детских сада. Из них 39 имеют лицензии на образовательную деятельность. Еще 34 оказывают услуги по дневному присмотру и уходу за детьми, а на оказание образовательных услуг они заключили договоры с лицензированными детскими садами. Таково условие предоставления субсидий.

Многие частные детские сады, конечно, пытались оформить лицензии на право образовательной деятельности. Но путь к ним оказался усыпан бюрократическими терниями. Кому-то пришлось переводить свои помещения из категории нежилых в жилые, а затем наоборот. С 1 января 2021 года изменились требования СанПин к дошкольным учреждениям. Например, стало обязательным наличие спортзала площадью свыше 70 квадратных метров. Все пришлось начинать снова, да ладом.

Поэтому сегодня единственной возможностью получения субсидий для нелицензированных частных детских садов остается договор с лицензированной образовательной организацией. Но и тут чиновники приготовили для социально ориентированного бизнеса неприятный сюрприз.

Новый порядок

Комитет по образованию Улан-Удэ недавно уведомил предпринимателей о готовящихся изменениях в порядок предоставления субсидий. Теперь обязательными условиями их получения могут стать (цитируем):

- наличие отдельного здания (помещения) у дошкольной образовательной организации, имеющей лицензию и оказывающей образовательную услугу детям по нелицензированным адресам оказания услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

- осуществление перевозки детей до места оказания образовательных услуг в соответствии с правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением правительства РФ от 23.09.2020г. № 1527.

Если перевести все это на понятный язык, то получается, что теперь лицензированный детский сад обязан находиться в отдельном здании или по крайне мере иметь отдельное помещение для занятий, а нелицензированный - возить в него своих воспитанников. Не просто арендовать пригодные для перевозки детей автобусы, но и всякий раз уведомлять о поездках ГИБДД, обеспечивать сопровождающих лиц у каждой двери, составлять списки всех участников поездки и многое другое. Проводить занятия на территории частного детского сада, который оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми (без образовательных услуг), судя про проекту постановления, будет запрещено. Хотя еще в этом году они спокойно и вполне качественно проводились, к примеру, на платформе «Zoom».

В прежнем порядке предоставления субсидий и соглашениях с частными детскими садами таких требований не содержалось.

Понятно, что от планов таких «новаций» испытали шок не только детские сады без лицензий, но и лицензированные. Последние стали экстренно расторгать договоры с первыми, ссылаясь на «отсутствие разъяснений, примера договора, методических указаний по количеству закрепления воспитанников к помещению, по организации учебного процесса с нелицензированными садами (группами по уходу и присмотру за детьми), по ведению учета и отчетности предоставляемой услуги». В итоге большинство частных детских садов могут лишиться субсидий уже с начала 2022 года. Это, в свою очередь, приведет к повышению родительской платы, как минимум, до 12 000 рублей в месяц, что равносильно банкротству и закрытию нелицензированных детских садов. В условиях пандемии коронавируса, падения реальных доходов населения и галопирующего роста потребительских цен буквально на все, большинство родителей полную оплату не потянет. Особенно многодетные семьи.

- У меня трое детей, двое из них посещают частный детский сад. У него нет лицензии на образовательную деятельность, зато он расположен в шаговой доступности от нашего дома. Платить шесть тысяч рублей за двоих мне по силам. Но плата в 24-25 тысяч будет не по карману, - говорит многодетная мать Эржена.

- Я устроила ребенка в частный детский сад, когда ему исполнилось два года. До детского сада от нашего дома - пять минут ходьбы. Муниципальный в нашем микрорайоне переполнен. Если частный детсад закроется или поднимет плату в разы, мне придется бросить работу, и для нашей семьи это будет ка-тас-стро-фа! Возить маленького сына в другой район города на общественном транспорте я не смогу, - до крайности взволнована улан-удэнка Евгения.

Социальный взрыв или перезагрузка?

По приблизительным подсчетам, с проблемами столкнутся свыше 2000 улан-удэнских семей. Плюс - несколько сотен сотрудников частных детских садов, которые могут потерять работу.

Весьма вероятно, что детям предложат места в муниципальных детских садах. Но скорее всего в разных концах города. Да и хватит ли мест на всех? Не исключено, что в вопросе обеспечения законного права на дошкольное образование Улан-Удэ вновь откатится на несколько лет назад - в эпоху очередей за путевками в детсады, судебных тяжб, а, возможно, и акций протеста.

- Если частные детские сады закроют, нам придется ежедневно гулять с детьми на крыльце мэрии и других зданий на площади Советов, - предупреждают наиболее решительно настроенные родители.

Впрочем, комментируя сообщение в инстапаблике «Весь Улан-Удэ» о предполагаемом закрытии многих частных детских садов, Комитет по образования столицы Бурятии сослался на постановление правительства РБ от 31.08.2021г. № 49 (приложение № 18). Так что чиновников, решивших по-своему «переработать» одну из лучших инициатив главы республики Алексея Цыденова, возможно, следует искать не только в муниципальных, но и в государственных органах власти.

Сейчас в правительстве РБ одно за другим проходят совещания с участием представителей частных детских садов. Многие из них видят выход в том, чтобы субсидия за присмотр и уход за детьми выделялась не через министерство образования, а через минпромторг, как поддержка социально ориентированного малого бизнеса. Но для этого надо внести поправки в бюджет, на что не остается времени. Соглашения с получателями субсидий на 2022 год должны быть заключены до 25 декабря этого года.

Обратный отсчет уже начался. Чем он завершится? Социальным взрывом? Перезагрузкой системы? Сумеют ли правительство вместе с депутатами Народного Хурала оперативно найти разумный, приемлемый для всех выход из ситуации?

Фото: egov-buryatia.ru