Облегчим кошелек. Дорого

Пора бы уже легализовать деятельность мошенников, взимать с них налоги и сборы

Назвать то, что они делают, например, «инвестиции в доверчивость», принять закон «О некоторых вопросах регулирования кидалова». Ведь мошенники, несмотря ни на что, никуда не исчезают, как и их потенциальные жертвы. Сколько человека не обманывай, он все на «халяву» зарится.

Очередные страшные истории стали достоянием интернет-общественности. В Сети пишут, что некие лица обещают людям подарки, но обманным путем загоняют их в кредиты, впаривая массажное оборудование. И привлечь их к уголовной ответственности нельзя, ведь жертвы сами добровольно все подписывают.Сколько уже было таких историй? Пенсионеры выкладывали огромные деньги за кастрюли, пылесосы, «чудодейственные» непроверенные средства… И это еще мы не вспоминаем истории с «МММ» и прочими пирамидами.Но воз и ныне там. Так что пора эту деятельность брать под контроль. Можно, к примеру, создать компанию со 100%-ной долей республики, которая будет профессионально обманывать людей, впаривая им всякую дешевку за бешеные деньги. А вырученные средства пускать на доплаты к пенсиям этих же людей.Таким образом, обманутые ничего не потеряют, а мошенники, не выдержав конкуренции с государством, обладающим административным ресурсом, вынуждены будут покинуть Бурятию. Схема, на наш взгляд, гениальна (правительству на заметку).