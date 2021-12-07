В Минпроме отметили готовность предприятий торговли к новогоднему наплыву покупателей

Мобильные группы проверяют соблюдение антиковидных мер ежедневно, а с 1 декабря работают и ночью



Минпромторг Бурятии организовал работу по обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции в организациях торговли, общепита и сферы услуг, сообщили в пресс-службе ведомства. В преддверии предновогоднего повышения посещаемости торговых центров мобильные группы министерства и Комитета по потребительскому рынку администрации Улан-Удэ проводят рейды для обеспечения противоэпидемических мер.



«Я хочу, в первую очередь, поблагодарить все торговые центры, работников и руководство торговых центров, всю непродовольственную розницу, которые смогли организовать меры профилактики, работу по QR-коду. Я думаю, что сейчас некоторая стабилизация эпидситуации произошла . Это результат, в том числе, и нашей общей работы, которая была направлена на то, что люди начали прививаться. И сегодня, в преддверии новогодних праздников, я хочу обратиться к нашим заведениям общепита. Нам нужно обеспечить меры профилактики, - это нужно для того, чтобы сохранить здоровье посетителей» - отметил и.о. министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Алексей Оловянников.



Руководитель министерства сообщил, что за соблюдением противоэпидемических мер следят мобильные группы, сформированные из специалистов, прошедших обучение.



«Мобильные группы выходят в рейды практически ежедневно. А с 1 декабря мы работаем и в ночное время. Скажу, что нарушения сегодня присутствуют, мы их постоянно выявляем», - сказал Алексей Оловянников.



В минувшие сутки всего по республике работало 75 мобильных групп. Проверками охвачено более 600 объектов в столице и районах республики.



Фото: минпромторг Бурятии



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