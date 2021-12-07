В Забайкалье за мусорный коллапс взялась прокуратура

Она потребовала от РСТ скорректировать тариф для регионального оператора по обращению с ТКО



Прокуратура Забайкалья провела проверку обоснованности установления Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для регионального оператора – общества с ограниченной ответственностью «Олерон+», сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Установлено, что при определении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора на 2020 год в составе необходимой валовой выручки учтены расходы по обработке ТКО, обусловленные введением в эксплуатацию мусоросортировочного завода в сумме 48,7 млн рублей. На 2021 год в составе такой выручки также учтены расходы в размере 21,5 млн рублей на приобретение мусоросортировочного оборудования.



Вместе с тем фактически мусоросортировочный завод в 2020–2021 годах не работал, услуги по сортировке ТКО не оказывались, ООО «Олерон+» расходы на сортировку не несло.

Вопреки требованиям закона включенные в тариф регионального оператора расходы по сортировке ТКО в сумме 70,2 млн рублей из необходимой валовой выручки на последующие периоды не исключены, что повлекло возложение дополнительной финансовой нагрузки на потребителей. Напротив, в тариф на 2022 год вновь необоснованно включены расходы в размере 62,7 млн рублей на услуги мусоросортировочного завода, который в эксплуатацию не введен и услуги сортировки не оказывает.



Прокуратура внесла руководителю РСТ Забайкальского края представление и потребовала устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.



Кроме того, прокуратура Забайкалья внесла в минприроды региона представление в связи с ненадлежащим контролем деятельности регионального оператора по обращению с ТКО «Олерон+».

Результаты прокурорских проверок регионального оператора свидетельствуют о нестабильной работе общества. Прокурорами систематически выявляются нарушения периодичности вывоза ТКО, факты необоснованного начисления платы за неоказанные услуги. Только в 2021 году по данным фактам в адрес общества прокурорами внесено 17 представлений, в суды направлены три иска о понуждении регионального оператора обеспечить сбор и вывоз ТКО.



Региональный оператор ООО «Олерон+» в связи с неисполнением обязанностей по вывозу ТКО привлечен к административной ответственности по статье 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами) и статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).



О наличии обоснованных претензий потребителей к работе регионального оператора свидетельствуют и результаты деятельности Государственной инспекции края. В 2021 году ведомством рассмотрено 406 обращений на некачественное оказание коммунальной услуги или необоснованное начисление платы за вывоз ТКО, в результате чего в отношении ООО «Олерон+» возбуждено 30 дел об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на общую сумму 133,5 тыс рублей. По итогам проверок контролирующего органа потребителям произведен перерасчет платы за вывоз ТКО на общую сумму 457,8 тыс рублей.



Вместе с тем оценка деятельности министерства природных ресурсов региона показала отсутствие эффективного контроля за деятельностью регионального оператора. В ведомстве отсутствует надлежащее нормативно-правовое регламентирование полномочий структурных подразделений, наделенных контрольными функциями в отношении регионального оператора; не принимаются действенные меры реагирования в связи с несоблюдением региональным оператором условий заключенного соглашения, поступлением обращений потребителей.



К примеру, за истекший период 2021 году в министерство поступило 696 обращений по вопросам деятельности ООО «Олерон+» (как правило о нарушении графика вывоза отходов и несогласии с начисленной платой за коммунальную услугу). По результатам их рассмотрения обществу объявлено два предостережения о недопустимости совершения нарушения, иные меры не принимались, вопрос о наличии оснований для лишения общества статуса регионального оператора не рассматривался. Такой подход к сложившейся ситуации не отвечает требованиям законодательства и поставленным перед ведомством задачам.



Учитывая изложенное, прокуратура Забайкальского края внесла министру природных ресурсов региона представление и потребовала устранить выявленные нарушения.



Фото: pixabay.com





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