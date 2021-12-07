В Бурятии не нашли страдающих поносом школьников

Проверка показала, что в Эрхирикской школе все в порядке



В Эрхирикской средней школе прошла проверка сообщений об отравлении учеников после обедов в столовой. Никаких нарушений проверяющие не нашли.

«По итогам проверки нарушений не выявлено. С директора Эрхирикской СОШ взята объяснительная. Педагогами школы проведен опрос родителей несовершеннолетних 1-4 классов на предмет жалоб и обращений о пищевом отравлении. Родители жалобы на пищевое отравление и обращения в медучреждения отрицают. Обращений по поводу пищевого отравления в Заиграевскую ЦРБ и городскую поликлинику №4 не поступало», - прокомментировала паблику «Заиграево-инфо.24/7» начальник управления образования администрации Заиграевского района Анна Шурыгина.



Как сообщается в паблике, сегодня к проверке школы приступил и Роспотребнадзор. Так что, возможно, какие-то нарушения еще будут выявлены.



Напомним, ранее жители Заиграевского района в соцсетях пожаловались



Фото: pixabay.com «По итогам проверки нарушений не выявлено. С директора Эрхирикской СОШ взята объяснительная. Педагогами школы проведен опрос родителей несовершеннолетних 1-4 классов на предмет жалоб и обращений о пищевом отравлении. Родители жалобы на пищевое отравление и обращения в медучреждения отрицают. Обращений по поводу пищевого отравления в Заиграевскую ЦРБ и городскую поликлинику №4 не поступало», - прокомментировала паблику «Заиграево-инфо.24/7» начальник управления образования администрации Заиграевского района Анна Шурыгина.Как сообщается в паблике, сегодня к проверке школы приступил и Роспотребнадзор. Так что, возможно, какие-то нарушения еще будут выявлены.Напомним, ранее жители Заиграевского района в соцсетях пожаловались на низкое качество питания в столовой Эрхирикской школы. По словам местных жителей, после школьных обедов дети болеют, у них появляются тошнота, рвота, понос и температура.Фото: pixabay.com

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