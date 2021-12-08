Жители Бурятии могут пожаловаться в прокуратуру на нарушение трудовых прав

16 декабря заместитель прокурора проведет личный прием граждан





В 10 утра 16 декабря заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведет личный прием по вопросам защиты трудовых прав, поддержки занятости населения, о преступлениях и расследованиях уголовных дел в этих сферах.

В приеме примут участие представители Следственного комитета Бурятии, Государственной инспекции труда и Республиканского агентства занятости населения.Жители республики имеют возможность обращения на прием с помощью видеоконференцсвязи через районную прокуратуру по месту жительства.Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 8 (3012) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.297057Фото: «Номер один»