Жители Бурятии могут пожаловаться в прокуратуру на нарушение трудовых прав

16 декабря заместитель прокурора проведет личный прием граждан
В 10 утра 16 декабря заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведет личный прием по вопросам защиты трудовых прав, поддержки занятости населения, о преступлениях и расследованиях уголовных дел в этих сферах.
В приеме примут участие представители Следственного комитета Бурятии, Государственной инспекции труда и Республиканского агентства занятости населения.
Жители республики имеют возможность обращения на прием с помощью видеоконференцсвязи через районную прокуратуру по месту жительства.
Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 8 (3012) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.297057
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.