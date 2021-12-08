В Бурятии должники получили право на сохранение прожиточного минимума на счету

Приставы не будут снимать все деньги, если задолжавший сам придет и напишет заявление



Главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов рассказал о сохранении прожиточного минимума на счету должников при взыскании задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



- С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов. Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, - сообщил Петр Ертанов.



Так, в своём заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.



Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. Главный судебный пристав обратил внимание на то, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.



Пётр Ертанов также подчеркнул, что если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.



В ведомстве отметили, что с начала следующего года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал Госуслуги.



Фото: pixabay.com



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