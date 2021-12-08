В Бурятии с начала пандемии COVID-19 переболели и выздоровели 65 тыс человек

Однако «корона» не сдает позиций: 232 новых случая и десять жертв за сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 71 621. Это на 232 случая больше, чем было во вторник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (33 154). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 252 человека, за последние сутки – десять человек (все - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 182 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 631 человек.



В стационарах получают лечение 1 232 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 027. В отделениях реанимации находится 123 пациентов (из них старше 65 лет – 79), на ИВЛ –66 пациентов (из них старше 65 –47), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 53.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 130 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 528 коек: занято – 1 232, свободно – 296 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%.



Всего выздоровели от коронавируса 65 007 (+399) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 4 122 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 741 435 исследований.



Первым компонентом от кронавируса привито 453 901 человек. Завершили первичную вакцинацию 408 000 человек. Повторную вакцинацию начали 60 348 человек.



Фото: pixabay.com



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