«Приборка» изготовит комплектующие для российских бионических протезов

Может быть принято решение о дальнейшем производстве деталей и узлов для других протезов на У-УППО







Российский производитель тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых «Моторика» (номинант премии «Звезда Дальнего Востока») компания создает сеть опытных партнеров, которая позволит оперативно размещать заказы в зависимости от загрузки. Расширение регионального присутствия вылилось в договор с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением (У-УППО.



На приборостроительном объединении в Улан-Удэ будут изготавливать опытные партии деталей для механического узла бионического протеза INDY4, сообщили в правительстве Бурятии.



Как отмечают представители «Моторики», новая площадка позволит сократить время на логистику и гарантийное обслуживание протезов для конечных пользователей в Дальневосточном федеральном округе и обеспечит экспортные возможности. Открытие новых локальных площадок станет дальнейшим этапом масштабирования «Моторики».



У-УППО является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Бурятии. По итогам размещения «Моторикой» заказа может быть принято решение о дальнейшем производстве деталей и узлов для других протезов на объединении.



«Моторика» поддерживает социальные, исследовательские и научные инициативы и активно участвует в инновационном развитии Дальнего Востока. В 2018 году совместно с Дальневосточным федеральным университетом был создан проект «Остров киборгов», направленный на разработку решений в области инвазивной микроэлектроники. В ноябре 2021 в рамках совместного проекта «Моторики», медицинского центра ДВФУ и Центра нейробиологии и нейрореабилитации им. Зельмана Сколтеха во Владивостоке была успешно проведена первая в России операция по вживлению электродов для передачи ощущения от протезов. Исследование финансируется на средства раунда инвестиций, который компания «Моторика» привлекла от Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) и Российского фонда прямых инвестиций в январе 2021 года.



«Моторика» претендует на получение премии в номинации «Технологические новации» - одной из наиболее популярных среди участников премии «Звезда Дальнего Востока» в этом году. В ней представлены проекты предпринимателей, которые развивают и внедряют современные технологии в регионах Дальнего Востока.



Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. Сбор лучших проектов, реализованных на «дальневосточных гектарах», прошел со всех регионов ДФО. С условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте Премии: www.премия-звезда.рф.



Фото: egov-buryatia.ru



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